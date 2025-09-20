AGRICULTURA
La Generalitat destina 18 milions a potenciar el cooperativisme agrari
Perquè puguin digitalitzar-se, guanyar mida i fer front al relleu generacional
El departament d’Agricultura de la Generalitat destinarà enguany 18 milions d’euros en ajuts per donar impuls a la competitivitat de les cooperatives agràries catalanes. Així ho va anunciar ahir el conseller del ram, Òscar Ordeig, durant una visita a la cooperativa d’Artesa de Segre. Aquests ajuts, la convocatòria dels quals s’obrirà aquesta setmana vinent i que s’articularan a través de programa Impuls.coop, permetrà a les cooperatives “professionalitzar-se, digitalitzar-se, guanyar dimensió i ajudar a garantir el relleu generacional”, va indicar el conseller. L’objectiu és que aquestes organitzacions puguin adaptar-se als canvis profunds en els quals està immers el sector agroalimentari, imposats per les noves directrius que arriben tant a nivell estatal com europeu, així com perquè es continuïn promovent els processos d’intercooperació que permetin la creació de nous models de col·laboració dins de l’economia social. Actualment, a Catalunya hi ha 193 cooperatives agràries que aglutinen un total de 32.115 socis productors i que generen 4.300 llocs de treball. “El 50% de la producció agrària i el 25% del sector ramader”, va destacar Ordeig.
Qualsevol cooperativa agrària de primer i segon grau dedicada a la transformació o comercialització de productes agraris amb seu a Catalunya es pot presentar a la convocatòria, que compta amb quatre línies de subvenció. La primera va dedicada a fomentar els vincles entre cooperatives i empreses. La segona pretén incentivar la intercooperació, mentre que la tercera vol donar impuls a les fusions. L’última està enfocada a promoure la creació de noves empreses, amb el propòsit de generar més agrupacions.