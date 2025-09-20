EMPRESES
Tres-cents drons il·luminen el cel de Lleida al celebrar el Grup ICG Software els 40 anys
Un miler de persones se citen a la Llotja en l’aniversari de la companyia, que és present en més de 70 països. A&K Holding preveu facturar aquest any 49 milions i créixer a dos dígits
Més de tres-cents drons van il·luminar ahir el cel de Lleida en el colofó a la gran festa del Grup ICG Software, que va reunir més d’un miler de convidats per commemorar el seu 40 aniversari. El Grup ICG és avui un grup multinacional amb seu a Lleida, especialitzat en el desenvolupament i fabricació de solucions tecnològiques per als sectors de l’hostaleria i el retail. Amb presència en més de 70 països i gairebé una cinquantena de concessions als cinc continents, ICG s’ha transformat en un hòlding (A&K Holding), que integra nou societats –ICG, Hiopos, CashDro, Swap Service, Ricomack, Biblos, Ownpack, PaPPMS i Fundació ICG–, i diverses divisions de negoci, entre les quals destaquen Solucions ICG, Hiopos i CashDro.
La festa va comptar amb la participació de més de mil convidats, entre els quals es trobaven personalitats com Josep Rull, president del Parlament; Òscar Ordeig, conseller d’Agricultura; Fèlix Larrosa, alcalde de Lleida; o Joan Talarn, president de la Diputació. També hi van acudir els delegats de la Generalitat, Núria Gil, i de l’Estat, José Crespín. Tampoc no es van voler perdre l’aniversari destacades personalitats polítiques, institucionals i del món empresarial com els expresidents Artur Mas i José Montilla i el president de la Fundació Pimec, Josep González, entre d’altres.
Concert i espectacle
Tots van poder gaudir del concert BarrokDance a càrrec de l’Orquestra Simfònica Julià Carbonell, amb la col·laboració especial de Brodas Bros Dance i el cor de l’Orfeó Lleidatà. L’acte va acabar amb un gran espectacle amb més de tres-cents drons que es van apropiar del cel de Lleida amb els seus llums amb un muntatge que, destaquen els organitzadors, era únic i inèdit a la ciutat.
Els orígens de Grup ICG Software es remunten a l’any 1985, quan Andreu Pi Pocurull va fundar l’empresa en un petit local del carrer Enric Granados de Lleida. El seu somni era crear un punt de venda que substituís les caixes enregistradores tradicionals. Com ell mateix explica, “aquest 2025 complim 40 anys. Un somni! Vam ser pioners a crear el primer punt de venda gràfic tàctil per a l’hostaleria i el retail, una innovació que va marcar a un abans i un després en la manera de treballar de les persones i les empreses”.
Innovació, la base
Quatre dècades després, el Grup ICG ha crescut fins a convertir-se en un referent mundial. “No és fàcil estar 40 anys liderant el sector”, reconeix Andreu Pi, “ha calgut recórrer un camí basat en la innovació, el coneixement, la dedicació i l’esforç, sense perdre mai el fil del present i del que vindrà”.
Avui, ICG aposta per la digitalització, el cloud (el núvol) i la intel·ligència artificial, com a motor de futur, amb la mirada posada a oferir noves maneres de treballar, optimitzar recursos i millorar l’experiència dels clients. Alhora, manté un ferm compromís amb la societat i el territori, vinculat a les persones que ho han fet possible.
A&K Holding preveu facturar aquest any entre 48 i 49 milions d’euros, la qual cosa suposarà un increment percentual de dos dígits.