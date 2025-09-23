EMPRESES
Grup Griñó va tancar l’any passat amb una facturació de 202,8 milions
La firma lleidatana va tenir un benefici net de 14,2 milions d’euros. Els últims dos anys ha invertit 35,7 milions a millorar la seua sostenibilitat i eficiència
Grup Griñó, empresa especialitzada en serveis mediambientals, economia circular i generació d’energia renovable, va tancar el 2024 amb una facturació rècord de 202,8 milions d’euros, un 8,89% més que en l’exercici anterior, i un benefici net de 14,2 milions, segons va informar la mateixa firma. La companyia lleidatana, que compta amb més de 90 anys de trajectòria, va registrar un ebitda de 40,4 milions d’euros, xifra que suposa un creixement del 10,25% respecte al 2023. En matèria d’innovació, el grup empresarial ha destinat 35,7 milions d’euros a inversions en infraestructures els últims dos anys, que s’han focalitzat en àmbits estratègics, com la producció d’energia verda, la gestió i avaluació eficient de recursos i el desenvolupament de solucions tecnològicament innovadores, tot plegat amb l’objectiu de millorar l’eficiència, la tecnificació i la sostenibilitat de tota la seua activitat.
Durant l’any passat, Griñó va reforçar la seua contribució al desenvolupament social i territorial, destinant 39 milions d’euros en impostos, cotitzacions i contribucions a nivell local, autonòmic i estatal, “una aportació que reforça l’estat del benestar i beneficia el conjunt de la societat”, assenyala la firma. A més, va contribuir amb més de 112.000 euros a impulsar projectes de sostenibilitat, desenvolupament local i programes sense ànim de lucre, consolidant el seu compromís amb el progrés de les comunitats on opera i contribuint al seu desenvolupament socioeconòmic.
El president del grup, Joan Griñó, va destacar que el 2024 “ha estat un any de consolidació i de projecció estratègica” en el qual la companyia “ha reforçat la seua solidesa financera i reafirmat el seu compromís amb l’economia circular i la descarbonització”.
En aquesta línia, va defensar el paper de la tecnologia com a motor de transformació, afirmant que la missió de l’empresa és “convertir residus en recursos, generar energia neta i oferir solucions circulars capaces de respondre als grans reptes mediambientals”.
Griñó compta actualment amb 52 instal·lacions i una plantilla de més de 1.500 treballadors i gestiona anualment més de 2 milions de tones de residus.