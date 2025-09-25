POLÍTICA
El Congrés demana endurir la paternitat a temporers
Amb els vots a favor de PP, Vox, Junts i UPN. Exigeixen que els certificats siguin oficials i verificats pels consolats
El Ple del Congrés, amb el vot favorable de PP, Vox, Junts i UPN i el rebuig de la resta de l’hemicicle, va aprovar ahir una proposició no de llei impulsada pels de Carles Puigdemont i reclamada per diferents associacions agràries per demanar al Govern central que emprengui una reforma legal que endureixi els permisos de paternitat concedits a temporers migrants. En concret, s’insta l’Executiu a modificar l’article 30.2 del Reial Decret del 2009 pel qual es regulen les prestacions per maternitat, paternitat, risc durant l’embaràs i durant la lactància per introduir requisits específics. La Cambra Baixa vol que s’exigeixi als sol·licitants “certificats oficials emesos i validats pels consolats espanyols” per garantir que les prestacions es concedeixen exclusivament en els casos que compleixen els principis de legalitat, veracitat i finalitat de la norma.
En el debat de dimarts a la Cambra, el diputat de Junts per Lleida, Isidre Gavín, va assegurar que molts agricultors venen denunciant “abusos” i frau en la concessió de permisos de paternitat, i fins i tot va arribar a defensar que hi ha migrants que perceben diversos permisos perquè al·leguen que al seu país “són polígams”. Només Vox va avalar públicament les denúncies dels juntaires i van celebrar que els independentistes van en la mateixa direcció que els de Santiago Abascal venen reclamant des de fa anys. El PP va ser més tebi i va assegurar que la proposta de Junts corria el risc d’“estigmatitzar” col·lectius vulnerables i d’introduir un biaix que no podien recolzar. Tanmateix, els populars van acabar ahir finalment votant a favor de la iniciativa.
La resta de formacions s’hi van mostrar contràries. Especialment crític s’hi va mostrar ERC, que va titllar la iniciativa com la “més xenòfoba, racista i vergonyosa” vista a la Cambra Baixa.
Organitzacions agràries i Afrucat celebren la iniciativa
Aquest major control als permisos de paternitat que s’atorguen a temporers és una cosa que porten temps demanant gran part de les organitzacions agràries i també Afrucat. Ahir després del suport del Congrés, el president d’Asaja a Lleida, Pere Roqué, va celebrar que es busqui endurir aquests permisos i els ajuts que es concedeixen “ja que moltes vegades es tramitaven amb un paper manuscrit enviat per missatge”. “És necessari que se certifiqui”, va asseverar. També va celebrar la postura de la Cambra Baixa Afrucat, que va exigir una “bona gestió” dels recursos públics.