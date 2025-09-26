HABITATGE
La firma d’hipoteques es dispara a Lleida un 39% el mes de juliol
Fins a les 337 operacions, la millor xifra per a aquest període des de fa 15 anys. Gràcies a la baixada dels tipus d’interès i a la tensió del mercat immobiliari
El nombre d’hipoteques constituïdes sobre habitatges inscrits als registres de la propietat a la demarcació de Lleida va pujar gairebé un 39% al juliol respecte al mateix mes del 2024, per sobre de la mitjana catalana i també l’estatal, fins a sumar 337 préstecs, la xifra més alta aquest mes des de l’exercici 2010, quan es van comptabilitzar 828 operacions, segons les dades difoses ahir per l’Institut Nacional d’Estadística (INE). La firma d’hipoteques suma a la demarcació tres mesos a l’alça i al juliol va registrar un creixement del 12% respecte al juny, quan la firma de préstecs també va assolir xifres de rècord. Per la seua part, l’import mitjà de les hipoteques firmades durant el setè mes d’aquest any va ser de 119.489 euros, la qual cosa suposa una pujada interanual del 30%.
Aquest augment de la firma d’hipoteques pot explicar-se per diversos factors. El principal és la millora dels tipus d’interès, ja que això incentiva els compradors a acudir al crèdit perquè les quotes resulten més assequibles. De fet, segons les dades facilitades per l’INE, l’interès mitjà en els préstecs per a habitatge es va situar al juliol en el 2,94 per cent, per sota del 2,99% del mes anterior i el més baix des del mes de maig passat (2,91%). Amb la dada de juliol s’acumulen ja sis mesos consecutius amb una taxa inferior al 3%.
El tipus d’interès mitjà per a les hipoteques constituïdes sobre habitatges va aconseguir baixar el febrer passat del 3% per primera vegada en gairebé dos anys, i al juliol ha aconseguit seguir per sota d’aquesta cota. Segons Estadística, el termini mitjà dels préstecs sobre habitatge es va situar en 25 anys el setè mes del 2025.
Un altre dels factors que poden influir en aquest augment de les hipoteques és la falta d’oferta, sobretot d’habitatge d’obra nova. Això pot exercir pressió sobre els potencials compradors, que decideixen avançar la compra per por a la fluctuació dels mercats, segons expliquen experts immobiliaris. La tònica observada a Lleida es repeteix, encara que amb menys força, en el conjunt de Catalunya, on el nombre d’hipoteques constituïdes sobre habitatges va augmentar un 25,7% al juliol respecte al mateix mes de l’any anterior, fins a sumar un total de 8.406 operacions. Quant al capital prestat aquest setè mes del 2025, va ser d’1.589,8 milions d’euros, un 40,74% interanual més. D’aquesta forma, el préstec mitjà es va situar en 189.133 euros, un 12,01% més respecte a fa un any.
A nivell estatal, el nombre d’hipoteques constituïdes sobre habitatges va pujar un 25% al juliol respecte al mateix mes del 2024, fins a sumar 45.067 préstecs. Totes les comunitats van firmar el mes de juliol passat més hipoteques sobre habitatges que el mateix mes del 2024, tret de Navarra, que va registrar un descens del 2,4%. Al costat dels ascensos, van destacar els avenços interanuals d’Aragó (+79,7%), la Rioja (+45%) i les Canàries (+43,4%).
L’Eurocambra demana préstecs més barats per a joves
El Parlament Europeu va presentar ahir un informe sobre la crisi de l’habitatge, que inclou mesures com accelerar els permisos de construcció, mobilitzar el sòl públic, fomentar hipoteques a mida per a joves i crear un registre d’ocupació il·legal de llars per identificar patrons de delinqüència organitzada. El document, no vinculant, va ser elaborat per l’eurodiputat espanyol Borja Giménez Larraz (PP) i ara s’obrirà un termini de tres mesos de negociació amb la resta de grups abans de sotmetre’l a vot i presentar-lo a la Comissió Europea, que compta amb publicar el seu propi informe al març.