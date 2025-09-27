RECONEIXEMENTS
La lleidatana Núria Jordi, premiada per la seua carrera en ciberseguretat
La lleidatana Núria Jordi, natural de la Pobla de Segur, ha estat reconeguda amb el premi Inspiració a l’Emprenedoria que atorga el projecte Woman Approved, dirigit per l’Instituto Más Mujeres, per “promoure entorns inclusius, col·laboratius i empàtics”. Jordi lidera l’equip de ciberseguretat del sud d’Europa de la companyia Cisco, gestionant 21 països, i s’ha convertit en un referent en el sector.
En total s’ha guardonat vuit dones en diferents categories, que van des de la sostenibilitat fins a la comunicació i l’emprenedoria.
Women Approved busca donar visibilitat a la tasca que porten a terme les dones i promoure la igualtat dins del sector de les TIC. Per aquest motiu. també s’han reconegut les deu empreses més compromeses amb la igualtat de gènere i el talent femení.