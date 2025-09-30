El preu de l'habitatge a Lleida puja més de 20.000€ en els últims 5 anys
El preu mitjà a la província de Lleida el primer trimestre del 2025 ha sigut de 123 mil euros, un preu superior al de la mateixa època el 2020, que no va arribar als 100 mil
El preu de compra venda d'habitatge a Lleida s'ha encarit més de 20 mil euros en només 5 anys, segons dades del Govern espanyol. Actualment, el preu mig per un habitatge a la provincia és de 123.787,6€, una xifra molt més alta que els 99.534€ que es va registrar el primer trimestre del 2020.
L'augment va començar el 2022, just després de la pandèmia de la Covid-19. Fins llavors, des del 2015 -quan es van estabilitzar els preus després de l'esclat de la bombolla immobiliària- els preus es mantenien entre els 100 i els 110 mil euros de mitjana. A partir del 2022, però, de mica en mica els preus s'han inflat fins a arribar als actuals, que cavalquen entre els 120 i els 140 mil euros per habitatge.
Tot i això, els preus continuen sent més baixos que durant l'època de la crisi financera. L'any 2008, just quan va esclatar, la mitjana de venda de pisos el 4t trimestre va ser de 194 mil euros a Lleida.
Lleida, la província catalana més barata per comprar-hi un habitatge
Lleida és la província de Catalunya amb el preu d'habitatge més baix, per sota de Tarragona, que el supera per poc (140 mil euros de mitjana) i de Barcelona i Girona, on comprar un habitatge costa 100 mil euros més que a Lleida, superant els 200 mil euros cada trimestre des del 2022. De fet, Barcelona és la 5a província de tot l'Estat amb el preu més alt per habitatge amb 264 mil euros de mitjana, només superada per Gipuzkoa (291.702€), Màlaga (338.398,1€), Madrid (366.526,9€) i les Illes Balears, que són la província i comunitat autònoma amb l'habitatge més car, amb una mitjana de 422 mil euros.