La tarifa del gas regulat individual puja un 13,2% a partir d’aquest dimecres
La taxa veïnal creixerà entre un 12% i un 20,1%
La Tarifa d’Últim Recurs (TUR) de gas individual sense impostos s’encarirà de mitjana un 13,2 % a partir de l’1 d’octubre en comparació amb l’establerta el passat 1 de juliol, principalment per la incorporació del gas estacional a la fórmula de revisió, com succeeix tots els hiverns. Segons la resolució de la Direcció General de Política Energètica i Mines, dependent del Ministeri per a la Transició Ecològica, que recull el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) d’aquest dimarts, la TUR veïnal creixerà, per la seua part, entre un 12 i un 20,1 %.
La TUR de gas natural és una tarifa regulada a què pot acollir-se qualsevol consumidor connectat a xarxes de gas natural de pressió inferior o igual a 4 bar i el consum anual del qual sigui inferior o igual a 50.000 quilowatts/hora (kWh). Aquesta tarifa es revisa trimestralment el dia 1 dels mesos de gener, abril, juliol i octubre de cada any; i s’actualitza quan el cost de la matèria primera inclòs en la mateixa augmenti o disminueixi més del 2% respecte al valor fet servir en la revisió anterior. També es modifica quan entren en vigor nous peatges o cànons, explica el BOE, termes que es refereixen a les tarifes que paguen els consumidors per finançar les infraestructures del sistema gasista, com les xarxes de transport, la distribució o les plantes de regasificació.
En aquesta revisió d’octubre, el cost de la matèria primera depèn del cost del gas de base i del gas estacional, que s’incorpora en els mesos d’hivern. En afegir el gas estacional, la matèria primera s’encareix gairebé un 25 % en comparació amb l’actualització de juliol, amb un valor de 2,7 c"/MWh. Així mateix, el cost del gas de base (20,5 "/MWh) es redueix un 6,5 % per la baixada de la cotització del cru de referència a Europa, el Brent, en un 4,8 %; i també per l’apreciació de l’euro davant el dòlar (+3,2 %). El cost del gas estacional (33,2 "/MWh) també és un 8,6 % més baix que la tarifa vigent a causa del descens de la cotització dels futurs del gas natural.
Per la seua part, el cost de la TUR veïnal puja entre un 12 % i un 20,1%. Aquesta nova tarifa d’últim recurs de gas natural s’aplica temporalment a les comunitats de propietaris, agrupacions de comunitats de propietaris i a les empreses de serveis energètics que els donin servei. En concret, els increments per a aquest tipus de consumidors seran: TUR 4 (+15 %); TUR 5 (+15,8 %); TUR 6 (+12 %); TUR 7 (+19,2 %); TUR 8 (+19,6 %); TUR 9 (+19,9 %); TUR 10 (+19,8 %) i TUR 11 (+20,1 %).