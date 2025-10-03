INVERCO
Lleida té en plans de pensions vora 1.360 milions
Fins a 88.600 lleidatans compten amb aquests estalvis per quan es retirin. Amb una mitjana per partícip de 15.310 euros
Els lleidatans són previsors i aposten per l’estalvi, com queda demostrat perquè tenen dipositats 1.356 milions d’euros en plans de pensions individuals. Així ho posa de manifest l’informe publicat ahir per Inverco al tancament del 2024. Aquest volum representa l’1,5% del total del conjunt de l’Estat, molt per sobre del que representa el producte interior brut de la demarcació. En concret, les comarques lleidatanes ocupen el número 19 en el rànquing, que encapçalen Madrid, amb 20.575 milions i Barcelona, amb 16.628. Tarragona és la vuitena amb 2.014, mentre que Girona se situa al lloc dotzè amb 1.820.
Un total de 88.578 lleidatans compten amb un pla de pensions individual, suposen l’1,2% del total de l’Estat i representen el 19,6% de la població de la província. Els veïns de Lleida són els més estalviadors de Catalunya, que suposen el 17,7% de la població i també superen clarament el volum de l’Estat, que es queda en el 15%. Cada partícip d’un d’aquests plans d’estalvi té una mitjana de 15.310 euros, la qual cosa els situa com a novens amb més diners dipositats amb vista a quan es retirin del mercat laboral. Els més previsors són els navarresos (18.546 euros), seguits dels biscaïns (16.020) i els burgalesos (15.792).
A la resta de Catalunya, destaquen els barcelonins amb (15.650), mentre que els de Girona tenen de mitjana 14.725 i els de Tarragona, 14.209.
L’Observatori d’Inverco explica que l’estalvi acumulat en plans de pensions individuals (el de més pes, seguits a distància pels plans d’ocupació) va assolir a Espanya els 92.242 milions tancament de l’any 2024, la qual cosa va suposar un creixement del 8,6% respecte a l’any anterior.