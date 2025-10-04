AGRICULTURA
La producció d’oli de Lleida pujarà el 29 per cent
La nova campanya 2025-2026 segons càlculs del ministeri d’Agricultura. Mentre estima una caiguda del 3% a l’Estat
La província de Lleida produirà la pròxima campanya que acaba de començar un total de 10.858 tones d’oli d’oliva, segons les estimacions que ha fet públiques el ministeri d’Agricultura. El departament que dirigeix Luis Planas preveu així un augment d’oferta d’un 29% respecte a la campanya que s’acaba de tancar el 30 de setembre i que situa, de manera provisional, en les 8.442 tones. La nova collita representarà, a més, un repunt d’un 24% de tones respecte a la mitjana de les últimes sis campanyes, quan de les finques de la demarcació van arribar a sortir olives per generar 8.775 tones d’oli d’oliva. La recuperació arriba de la mà d’un any en què la pluviometria s’ha normalitzat en gran manera a la demarcació i ha jugat a favor del cultiu, que encara en bona mesura es conrea en explotacions de secà. La millora en el cas de Lleida és important, però ho és especialment a Tarragona que, després d’una última campanya pèssima amb 5.693 tones, recupera potencial i arribarà a les 20.110, segons l’aforament fet públic pel ministeri.
Les primeres estimacions del ministeri d’Agricultura per a la campanya 2025/2026 apunten a una producció de 1.371.938 tones en el conjunt de l’Estat, la qual cosa representa una caiguda del 3% respecte a la campanya que s’acaba de tancar, però un 19% per sobre de la mitjana de les últimes sis campanyes, minvades per la sequera.
El ministre, Luis Planas, ha assenyalat que amb aquesta previsió, les dades se situen en “els nivells mitjans de producció” per segon any consecutiu i han de permetre un “proveïment fluid” del mercat estatal i de les exportacions espanyoles a tercers països. Les intenses pluges de primavera van permetre “una floració i arrelat del fruit excel·lent”, que feia estudiar una collita molt elevada, però l’estimació del qual s’ha contingut per les elevades temperatures estivals registrades a les principals zones productores, que han afectat les olives, apunta.