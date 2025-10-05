LABORAL
Catalunya, líder al pactar com aplicar la intel·ligència artificial a les empreses
Sàmper destaca el consens amb patronal i sindicats per a un procés ètic i just
El Consell de Relacions Laborals, òrgan de la conselleria d’Empresa i Treball, ha aprovat les Recomanacions a la negociació col·lectiva per a la implementació de la digitalització i la intel·ligència artificial a les empreses de Catalunya amb l’objectiu de garantir que la transició tecnològica es faci de manera justa i ètica.
El conseller, Miquel Sàmper, destaca que “són el fruit d’un llarg procés de diàleg i concertació social amb els agents econòmics i socials”.
“Catalunya és la primera comunitat de l’Estat en què el Govern i les organitzacions sindicals i empresarials més representatives (CCOO, UGT, Foment del Treball i Pimec) han estat capaços de pactar unes recomanacions disponibles per a treballadors i empreses del nostre país”, va explicar. El text destaca, entre altres punts, que la digitalització de processos a les empreses pot requerir l’adaptació del perfil competencial dels recursos humans amb la demanda de noves habilitats i una necessitat d’adaptació al canvi constant.
Es plantegen línies de treball en la negociació col·lectiva, com apostar per la formació contínua dels treballadors per a la millora de les seues competències digitals.
Als convenis col·lectius és recomanable que s’identifiquin i, si es considera adequat, es prioritzin les accions formatives a impartir amb aquest objectiu, per facilitar l’elaboració dels plans anuals de formació en cada empresa.
El text també incideix en la desconnexió digital, que consisteix a limitar l’ús de les tecnologies de la comunicació per garantir fora del temps de treball, establert legalment o convencionalment, el respecte dels temps de descans, permisos i vacances de les persones treballadores, així com de la seua intimitat personal i familiar.