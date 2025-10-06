BANCA
BBVA i Sabadell xoquen sobre l’acceptació de l’opa
El primer confia a superar el 50% i el segon, que no arribarà al 30%. El termini per al canvi d’accions finalitza divendres
El termini d’acceptació de l’Oferta Pública d’Adquisició (opa) del BBVA sobre el Banc Sabadell finalitzarà aquest divendres, 10 d’octubre (inclòs), després de 17 mesos des de l’anunci de l’operació, el maig del 2024, i ambdós bancs han agreujat la batalla per provar de sortir com els “vencedors” d’una operació que canviarà el panorama bancari d’Espanya. El president del BBVA, Carlos Torres, va confiar ahir a aconseguir “entre el 60 i el 70%” del banc català i va assegurar que porten gairebé un terç de les acceptacions de les accions dipositades al BBVA. Així ho va afirmar en una entrevista concedida a diversos mitjans de comunicació, en la qual va detallar que una aclaparadora majoria d’inversors li han traslladat la intenció d’acceptar, i va destacar que l’accionista del Sabadell David Martínez hagi acceptat l’oferta, encara que va negar un pacte en aquest sentit. “El que és bo per al principal accionista individual necessàriament és bo per a tothom”, va asseverar. En aquest sentit, Torres va confirmar que no tenen intenció de rebaixar la condició del 50% de suport perquè l’opa tingui èxit, encara que analitzaran la situació i el “consell avaluarà la decisió més convenient”. Les seues expectatives, no obstant, xoquen amb les del conseller delegat del Sabadell, César González-Bueno, que va augurar que “amb càlculs racionals” l’opa no superarà el 30%, encara que va afegir que sempre hi pot haver alguna desviació. Per al conseller delegat la decisió de David Martínez “no és irrevocable, pot canviar”, i va considerar evident que hi ha hagut converses de les quals a la resta de consellers no els ha arribat el contingut. Per a ell, “el BBVA intenta crear una il·lusió perquè hi hagi un efecte gregari i d’arrossegament”, i els inversors es pregunten si la decisió del BBVA de mantenir l’opa és racional o emocional, textualment. Va afirmar que, si hi ha una segona operació perquè el BBVA accepta tenir entre el 30 i el 49,99%, aquesta seria millor: “És en efectiu i el preu és incert, però ha dit el president de la CNMV que serà igual o més alt.”