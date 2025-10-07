RAMADERIA
El fre a exportar boví viu pot suposar cinquanta milions a Lleida
Una de les mesures al detectar-se dos focus de dermatosi nodular a l’Alt Empordà. El sector no preveu conseqüències greus sempre que no s’estengui
La detecció de dos casos de dermatosi nodular contagiosa en sengles explotacions de boví a Castelló d’Empuries i Peralada, a l’Alt Empordà, ha activat tota una sèrie de restriccions entre les quals destaca la paralització de les exportacions de bestiar viu a països fora de la Unió Europea durant un període mínim de noranta dies, tret que amb aquests tercers països existeixin acord bilaterals específics. Això no només afecta la zona d’exclusió de 50 quilòmetres fixada en el protocol, sinó que és una restricció a nivell estatal.
A la demarcació de Lleida durant l’any 2024 passat es van exportar a altres països caps de bestiar vius per valor de 50,5 milions d’euros, i des d’inici d’aquest any fins al juliol passat les vendes a l’exterior assolien els 43,4 milions d’euros, coincidint amb un període en què els preus del boví registra bones xifres gràcies a l’alta demanda. Durant els set primers mesos d’aquest any, la gran majoria de les exportacions s’han fet a l’Àfrica, on el valor total va assolir els 30,4 milions d’euros, i a Àsia, amb 11,3 milions d’euros.
Malgrat aquesta situació, el sector demana “mantenir la calma” i esperar a veure com evoluciona la situació. El president d’Asoprovac, Ricard Gòdia, va afirmar que els ramaders van començar a “extremar les mesures de protecció i la desinfecció” de les explotacions al detectar-se els primers focus a França i Itàlia.
Respecte a la repercussió en les exportacions va afirmar que amb molts països existeixen ja acords bilaterals que poden autoritzar les exportacions, sobretot tenint en compte que té una falta de producció, com podria ser el cas del Marroc.
D’altra banda, va destacar que les exportacions a aquests països han disminuït, almenys en volum, a causa de l’alta demanda interna.
Per la seua part, el president de JARC, Joan Carles Massot, va afirmar que al principi la repercussió d’aquesta mesura no serà gaire greu, sempre que no es detectin més focus que obliguin a allargar-la en el temps.
La Generalitat començarà demà dimecres a vacunar els animals situats en la zones de seguretat i vigilància, després que així ho reclamessin diverses organitzacions agràries.