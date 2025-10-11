BANCA
L’opa del BBVA sobre el Sabadell acaba amb la prima en el 3%
A l’espera del resultat i de la possible segona oferta. La Comissió Nacional del Mercat de Valors donarà a conèixer el nivell d’adhesió el dia 17
La prima de l’opa del BBVA sobre el Sabadell es va situar ahir en el 3% quan va acabar el termini d’acceptació de l’oferta, i seguint les cotitzacions de les dos entitats. En concret, ambdós entitats van retrocedir aquest divendres en borsa, encara que el Sabadell en gran manera: va perdre un 2,61%, fins a descendir als 3,167 euros, mentre que el BBVA va perdre un 1,71%, fins als 15,79 euros.
Després de ja més de 17 mesos des del seu anunci, el maig del 2024, i un mes des que es va llançar oficialment l’oferta, el període d’acceptació va finalitzar a mitjanit. El BBVA va mantenir 68 de les seues oficines obertes fins a les 21.00 hores mentre que el seu call center va estar disponible fins a mitjanit per als accionistes del Sabadell “endarrerits”.
El president del Sabadell, Josep Oliu, va instar els seus accionistes a agafar el paper que hagin rebut sobre l’opa i tirar-lo “a la paperera”, animant així que no acceptessin l’operació. El president de BBVA, Carlos Torres Vila, pel seu costat, va titllar de falòrnies i falses i esbiaixades algunes informacions publicades durant el procés de la seua opa al Sabadell.
Tanmateix, caldrà esperar per conèixer els resultats d’aquesta opa. La Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) preveu fer-los públics divendres vinent, dia 17. Llavors es coneixerà si el BBVA ha assolit el cinquanta per cent d’acceptació o, al contrari, s’ha quedat per sota d’aquest llindar. En cas de no arribar ni tan sols al trenta per cent d’acceptació dels accionistes de Sabadell, el banc basc ja ha avançat que no tirarà endavant i renunciarà a l’operació. No obstant, si es queda entre el 30% i el 50% d’acceptació, el BBVA té la possibilitat de rebaixar la condició mínima d’acceptació del 50%. En aquest escenari, i si decideix tirar endavant, haurà de llançar una segona opa en efectiu, o amb alternativa en efectiu, pel total del capital que no posseeix i a un preu equitatiu, preu aquest que es fixarà seguint els criteris que comuniqui la CNMV.
A l’espera de conèixer el resultat, els fons gestionats activament per BlackRock es mostraven ahir disposats a acaptar l’opa, segons fonts consultades per Bloomberg i va publicar Expansión.