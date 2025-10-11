EMPRESES
Pimec presenta un test per detectar el ‘burnout’ dels empresaris
La càrrega de treball “molt elevada” i la “barreja” entre vida personal i professional són els principals motius que provoquen burnout entre els empresaris. Així ho va exposar ahir la Fundació Pimec, coincidint amb el Dia Mundial de la Salut Mental.
Fundació Pimec ha creat un test perquè els propietaris dels negocis puguin mesurar si estan cremats i proposa mesures per revertir-ho. “Si el teu benestar emocional falla, el negoci també pot fallar”, van alertar els responsables del test. Segons van explicar, l’impacte del burnout “s’ha intensificat” després de la pandèmia. Entre els símptomes, els autors van esmentar l’esgotament, la irritabilitat, els trastorns del son o l’estrès. Així mateix, van indicar que tot això afecta la salut i la presa de decisions.
El president de la Fundació Pimec, Josep González, va ressaltar la “solitud” que les pimes afronten. “D’un empresari depèn una empresa, els llocs de treball i les relacions familiars”, va asseverar.
Segons MGC Mutua, entre 2019 i 2024 s’ha incrementat un 52% les persones ateses per motius psicològics i el nombre de sessions per persona ha crescut un 23% de mitjana, dades, segons la mútua, que són “raonablement extrapolables” al col·lectiu d’empresaris.