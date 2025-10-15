EMPRESES
Les pimes lleidatanes guanyen mida, però són a la cua en rendiment
Pimec reclama més sòl industrial per fomentar la seua competitivitat i desenvolupament
El nombre de petites i mitjanes empreses va retrocedir un 1,2% a la demarcació de Lleida durant l’any 2024 en comparació amb el 2023 entots els sectors productius, situant-se el total en les 35.442. Tanmateix, l’ocupació que generen va augmentar un 1,8%, fins als 130.699 ocupats, la qual cosa demostra que, malgrat perdre’s unitats empresarials, les que hi ha augmenten les seues dimensions, un extrem que resulta positiu. Aquesta és una de les principals conclusions que s’extreuen de l’anuari de la pime catalana d’aquest any elaborat per Pimec i les dades de les quals a la província van presentar ahir el president de la patronal a Lleida, Borja Solans, i el director de l’estudi, Moisès Bonal.
L’informe també destaca que les pimes lleidatanes són més competitives i tenen una millor rendibilitat econòmica que la mitjana catalana, no obstant, el gran repte continua sent guanyar productivitat, ja que en aquesta qüestió la demarcació es troba a la cua. En concret, a Lleida el Valor Agregat Brut (VAB) per treballador es va situar el 2023 en els 51.990 euros, lluny dels 57.344 euros del conjunt de Catalunya. Per aturar aquesta problemàtica, l’organització proposa de fer-ho des de dos vessants, un d’intern, tractant d’apostar per la innovació, la formació del personal o la reducció de l’absentisme laboral, i un altre d’extern, millorant les infraestructures. En aquest sentit, Solans va reclamar impulsar el polígon de Torreblanca, la qual cosa “permetria augmentar la dimensió de les empreses, generar ocupació i atreure inversió”. També que aquest augment de l’espai industrial vingui acompanyat de més habitatge, per facilitar la contractació . Les pimes representen el 99,9% del teixit empresarial de la demarcació i generen 77,9% de l’ocupació.
En termes sectorials, l’anuari constata un retrocés del primari, ja que és el que més cau en número de pimes (-2,6%) i l’únic que perd ocupació (-0,7%). No obstant, aquest presenta una rendibilitat i una productivitat major que en el conjunt de Catalunya. El sector primari representa el 23,3% de les pimes lleidatanes. El sector serveis lidera l’estructura sectorial amb el 58,6%, mentre que la construcció (12%) i la indústria (6,1%) tenen un pes inferior. Amb tot, la indústria registra empreses amb més mida, i són les que presenten més rendibilitat i competitivitat.