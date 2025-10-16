MACROECONOMIA
L’economia lleidatana creixerà més del 3%, per sobre de la de Catalunya
La província de mitjana ha superat les dades precovid, tot i que la muntanya ho farà aquest any i algunes comarques, endarrerides. Lleida repunta el 2024 un 4,5%
L’economia lleidatana està seguint els mateixos passos que a començaments de segle: la seua recuperació arriba més tard, quan la costa i el sud de Catalunya tornen a créixer amb força, però després repunta fins i tot amb més força. Així ho va explicar ahir el catedràtic emèrit de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i director de de l’Anuari Econòmic Comarcal BBVA, Josep Oliver, al presentar les conclusions de l’estudi a Lleida. Com va publicar SEGRE, l’economia de Lleida va créixer l’any passat un 4,5% i de fet, el pla i la muntanya, juntament amb les comarques de Girona, van liderar l’evolució catalana. De cara a aquest any, Oliver confia que Catalunya creixi entorn d’un 3%, mentre que les comarques lleidatanes podrien superar aquest registre.
La directora de zona de BBVA a Lleida, Manoli Jiménez, va repassar les grans xifres de l’evolució dels diferents sectors al llarg del passat exercici, amb un repunt del 4,1% en els serveis, del 3,9% en la indústria, del 4,2% al sector primari i un més moderat 1,7% en la construcció.
Josep Oliver va voler destacar també que la província de Lleida en el seu conjunt ha superat els registres prepandèmia i pot donar per superat el “xoc de la covid”. Això sí, encara hi ha diferències per territoris. Ponent ja ha millorat els seus registres (2,2%), però la muntanya (-2%) ho farà previsiblement al llarg d’aquest 2025.
L’informe inclou les dades de creixement acumulat del Valor Afegit Brut 2019-2024, liderades per la Segarra (11,6%). La segueixen la Cerdanya (7,7%), el Segrià (6,2%), l’Alt Urgell (2,9%) i l’Urgell (0,2%). El 2024 encara eren amb creixements inferiors a la covid la Val d’Aran (-3,7%), el Pla d’Urgell (-3,8%), el Pallars Sobirà (-8,6%), l’Alta Ribagorça (-9,5%), la Noguera (-10,4%), el Pallars Jussà (-16,3%) i les Garrigues (-18,6%).
Pel que fa als efectes de la guerra comercial empresa pel president dels EUA, Donald Trump, Oliver va recordar que en el primer semestre de l’any es van avançar exportacions cap als Estats Units per sortejar-les i va considerar que les noves taxes seran assumides per proveïdors catalans i nord-americans i consumidors americans.