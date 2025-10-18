Jose Antonio, conductor d'autobús, sobre el salari: “Ens juguem la vida per tot just 1.200 euros”
José Antonio porta 8 anys treballant com a conductor d’autocar i veu insostenible jugar-se cada dia la vida a la carretera, i també la dels passatgers que transporta, per poc més que el Salari Mínim Interprofessional (SMI).
Mig centenar de treballadors del transport de viatgers per carretera es van concentrar ahir al matí davant l’estació d’autobusos de Lleida, on durant prop d’una hora no van deixar sortir de les cotxeres cap autocar, convocats pels sindicats CCOO i UGT per reivindicar unes condicions laborals dignes, especialment en termes salarias.
Economia
El sector del transport de viatgers exigeix sous dignes
Tània Contreras