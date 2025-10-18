LABORAL
El sector del transport de viatgers exigeix sous dignes
Uns 50 treballadors impedeixen durant una hora la sortida d’autocars a Lleida. Tenen el conveni més baix de Catalunya
Mig centenar de treballadors del transport de viatgers per carretera es van concentrar ahir al matí davant l’estació d’autobusos de Lleida, on durant prop d’una hora no van deixar sortir de les cotxeres cap autocar, convocats pels sindicats CCOO i UGT per reivindicar unes condicions laborals dignes, especialment en termes salarias. Denuncien que els sous base al conveni, que és provincial, són els més baixos de tot Catalunya, trobant-se fins a 400 euros per sota del que pot cobrar un conductor a Girona o Tarragona, fins i tot treballant al mateix lloc i per a una mateixa empresa. “Aquest és un sector molt envellit, i els treballadors també necessiten apujar la base de cotització per al dia de demà poder tenir una pensió digna”, va apuntar la secretària d’organització d’UGT, Isabel Rodríguez, que va afegir també que tenir un salari digne és de vital importància per garantir que hi hagi un relleu generacional. Aquest sector dona feina a Lleida a més de mig miler de treballadors, segons va afirmar el president del comitè d’empresa d’Alsa i delegat es CCOO, Àngel Ocaña, que va instar la patronal a asseure’s a negociar una pujada dels salaris que ajudin a mitigar el greuge econòmic que pateix el sector a la demarcació de Lleida, i no “els augments irrisoris proposats fins a la data”. A més, va alertar de mobilitzacions si no s’atenen les seues demandes. La protesta va generar que diverses línies d’autobusos sortissin amb retards.
“Ens juguem la vida per tot just 1.200 euros”
José Antonio porta 8 anys treballant com a conductor d’autocar i veu insostenible jugar-se cada dia la vida a la carretera, i també la dels passatgers que transporta, per poc més que el Salari Mínim Interprofessional (SMI).