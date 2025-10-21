ESDEVENIMENTS
Les ADV perfilen a Lleida el futur de la sanitat vegetal
La Llotja de Lleida va acollir ahir la primera trobada de totes les Agrupacions de Defensa Vegetal (ADV) amb l’objectiu de definir la sanitat vegetal i la sostenibilitat del model agrari català. El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, va reconèixer durant l’esdeveniment el paper clau que juguen les ADV en la gestió integrada de plagues, malalties i males herbes i la seua contribució a una agricultura més sostenible, segura i competitiva.