SEGRE

ESDEVENIMENTS

Les ADV perfilen a Lleida el futur de la sanitat vegetal

Les ADV perfilen a Lleida el futur de la sanitat vegetal - ÀLEX SAMPER

Les ADV perfilen a Lleida el futur de la sanitat vegetal - ÀLEX SAMPER

Publicat per
REDACCIÓ

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

La Llotja de Lleida va acollir ahir la primera trobada de totes les Agrupacions de Defensa Vegetal (ADV) amb l’objectiu de definir la sanitat vegetal i la sostenibilitat del model agrari català. El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, va reconèixer durant l’esdeveniment el paper clau que juguen les ADV en la gestió integrada de plagues, malalties i males herbes i la seua contribució a una agricultura més sostenible, segura i competitiva.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking