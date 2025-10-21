SEGRE
ÚLTIMA HORA 

Els Mossos han detingut aquest matí l’home investigat per robar i cremar cases de l’horta de Lleida

Ofereixen 70 llocs de treball per a un centre comercial a Andorra

A través de Randstad, companyia de reclutament de personal

La frontera d'Espanya amb Andorra

La frontera d'Espanya amb AndorraCynthia Sans

SEGRE REDACCIÓ
Publicat per
Segre

Creat:

Actualitzat:

Randstad, companyia de reclutament de personal, ha posat en marxa un procés de selecció per incorporar una setantena de professionals a una nova superfície comercial d’Andorra. 

Les vacants responen a diferents àrees d’especialització, des de l’atenció directa al client i la venda de productes frescos (xarcuteria, carnisseria i peixateria), fins a llocs de responsabilitat com responsables i adjunts/as, a més de especialistes en bellesa (esteticistes i perruquers/res). S’ofereix contracte indefinit i formació contínua.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking