CONSUM
Juan Roig subratlla que pagar impostos és “una cosa molt bona”
El gran consum creix malgrat la incertesa
El president de Mercadona, Juan Roig, va destacar ahir que pagar impostos és “una cosa molt bona i molt sana” i que “el problema no és pagar molt, el problema és com es gestiona”.
“Tots hem de pagar impostos, és una cosa molt bona i molt sana i cal estar molt orgullosos”, va assenyalar durant la seua ponència L’orgull de ser empresari, en el marc del Congrés Aecoc Gran Consum, que se celebra al Roig Arena de València i que aquesta edició compleix 40 anys.
L’empresari valencià va defensar també que “tenir beneficis és indispensable” per a les empreses, encara que “si el teu principal propòsit són els beneficis no és saludable”.
“Guanyar diners és necessari, és obligatori i és satisfactori”, perquè sense això no es pot satisfer el treballador, pagar a proveïdors i impostos i repartir dividends.
Per la seua part, segons el director general de l’associació de fabricants i distribuïdors Aecoc, Ignacio González, la incertesa internacional, la guerra comercial i la volatilitat dels mercats marquen l’escenari en el qual juga el gran consum, una realitat que el sector, ara per ara, va sortejant al créixer un “sa” 4 per cent des de començament d’any.
D’altra banda, segons Aecoc, el 77 per cent de les empreses del sector del gran consum preveu una bona campanya de Nadal, “fins i tot millor que la que va tenir el 2024”, i el 62 per cent espera un període prenadalenc amb més activitat que l’any passat.
Així mateix, la patronal del gran consum va reclamar reformular el mercat laboral, millorar amb “urgència” el baix nivell de productivitat i atacar el “malson” de l’absentisme laboral, que llasten la competitivitat de les empreses a Espanya.