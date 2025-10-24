COMERÇ
Les exportacions lleidatanes cauen gairebé un 4% a l’agost
La balança comercial segueix presentant un superàvit de 70 milions. Coincideix amb l’entrada en vigor dels aranzels d’EUA
Les exportacions lleidatanes van caure a l’agost un 3,9 per cent en comparació amb el mateix mes de l’any passat, fins als 278,9 milions d’euros, mentre que les importacions van créixer un 23,9%, assolint els 208,9 milions d’euros, segons les dades de l’informe de comerç exterior actualitzat ahir pel ministeri del ram. Malgrat l’alentiment de les vendes a l’exterior, la balança comercial de la demarcació segueix en números positius, amb un superàvit de 70,1 milions d’euros, encara que lluny dels 121,7 milions que presentava l’any passat. Les vendes a altres països han caigut sobretot en el sector dels béns de servei, que representen un 5,8% de les exportacions lleidatanes, i que van registrar un retrocés del 21,5% a l’agost, amb 16,1 milions d’euros.
Quant a l’alimentació, que suposa el 78% del total, aquestes han descendit un 3,3%, quedant-se el total en els 217,4 milions. La caiguda de les exportacions coincideix amb l’entrada dels aranzels imposats pels EUA a la Unió Europea. A Lleida, durant el mes d’agost es van vendre productes al país nord-americà per valor de 4,7 milions d’euros, la qual cosa es tradueix en un descens del 27,25% respecte a un any enrere.
No obstant, això pot deure’s al descens del preu que ha registrat l’últim any l’oli d’oliva, un dels principals productes que es comercialitzen a aquest país.
Entre el gener i l’agost, les exportacions a la demarcació també cauen un 1,8% interanual, fins a situar-se en els 2.135 milions d’euros, mentre que les importacions han crescut un 5,8% fins als 1.446 milions d’euros. Això deixa una balança comercial positiva de 689,7 milions. En els primers vuit mesos de l’any les exportacions d’aliments han caigut un 5%, quedant-se en els 1.387 milions.