EMPRESES
Vint anys d’Exquisitarium
Firma establerta a Oliana i especialitzada en productes ultracongelats prèmium per al canal horeca. Factura sis milions d’euros a l’any
Exquisitarium, creada de la mà del xef Manel Regada i l’emprenedora Sònia Plana amb un objectiu clar, fusionar tradició i innovació per convertir-se en el pàrtner gastronòmic de confiança del canal horeca (hotels, restaurants i cafeteries), compleix vint anys. Per celebrar el seu aniversari, aquesta firma especialitzada en productes ultracongelats prèmium ha decidit renovar la seua imatge amb una “mirada més oberta”.
L’empresa, que actualment dona feina a un equip de seixanta persones, de les quals més del setanta per cent són dones, naixia fa dos dècades a l’Alt Urgell amb la idea de “portar la qualitat i la creativitat de la cuina tradicional al cor de la gastronomia professional”.
Així ho va explicar Sònia Plana, actual gerent i propietària de la firma, que va destacar la procedència local dels treballadors de la planta, que resideixen entre Oliana, Organyà, Alinyà, Artesa de Segre, Solsona, Ponts o Guissona. El 2008 van inaugurar les instal·lacions a Oliana, ampliades posteriorment el 2017 i des d’on elaboren més de 250 receptes, a part de preparats a mida per a clients que busquen solucions exclusives, segons explica la firma.
Exquisitarium presenta un volum de negoci actual de 6 milions d’euros a l’any, segons les xifres facilitades per la mateixa empresa.
D’altra banda, els seus clients principals són els procedents de tot Espanya, a Andorra, Portugal, França, Alemanya, Holanda, Bèlgica, el Regne Unit i Bulgària.
El pla de futur, segons Plana, és “passar de l’11% del volum d’exportació actual al 20% en quatre anys i continuar creixent al ritme d’entre un 15-20% anual”.
La firma destaca que els elaborats “mantenen el sabor, la textura i les propietats” de la cuina tradicional gràcies a un procés de cocció amb mètodes artesanals i ultracongelació immediata a -18 ºC, sense conservants afegits.