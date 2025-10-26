ENERGIA
La xifra de gasolineres automàtiques a Lleida creix un 50% en dos anys
Actualment n’hi ha 72, cosa que representa més del 36% del total comptabilitzades a la província. El canvi d’hàbits de consum i el menor cost expliquen l’auge
La província de Lleida compta amb un total de 198 estacions de servei, de les quals més del 36 per cent són gasolineres automàtiques, és a dir, aquelles que no compten amb personal i on és el client el que se serveix i paga. Així es desprèn de l’Informe Sectorial 2025 publicat per l’Associació Espanyola d’Estacions de Servei Automàtiques (Aesae). En concret, a la demarcació es comptabilitzen actualment 72 d’aquestes gasolineres, la qual cosa implica un increment del 50 per cent en tan sols dos anys, quan se’n registraven 48.
Per al president d’Aesae, Manuel Jiménez, entre els factors que expliquen el creixement d’aquest tipus d’establiments destaquen el canvi d’hàbits de consum, la recerca d’estalvi econòmic en un context d’inflació energètica, l’expansió territorial cap a zones on amb prou feines hi havia aquest model, la normalització com a opció estàndard en la ment del consumidor i l’eficiència i sostenibilitat, amb una reducció de costos operatius i alineació amb els objectius europeus de transició energètica. “La rapidesa, l’estalvi i l’autonomia són factors que han calat entre els conductors, que cada vegada valoren més l’eficiència i la flexibilitat que ofereix aquest model”, assevera Jiménez.
A nivell estatal, les gasolineres automàtiques ja representen el 29% del mercat i assoleixen les 3.477 instal·lacions actives, la qual cosa implica un creixement del 294% des del 2019, quan tot just se’n comptabilitzaven 882.
A nivell territorial, Catalunya és la segona comunitat autònoma, només darrere d’Andalusia, on més han penetrat aquest tipus de negocis, incrementant-se un 19% en els últims dos anys, al passar de les 449 el 2023 a les 534 actuals.
En concret, el cost mitjà del litre de dièsel s’ha situat en els 1,396 euros, i el de de gasolina en els 1,466 euros. Així les coses, omplir un dipòsit mitjà de 55 litros té un cost de 76,78 euros en el cas del dièsel, uns 16 cèntims més que fa un any, mentre que en el cas de la gasolina el preu és 2,14 euros inferior, sent de 80,63 euros de mitjana.
Els carburants toquen un nou mínim des de mitjans de juny
El preu dels carburants ha prosseguit aquesta setmana la tendència baixista, amb un abaratiment de fins al 0,57% i ha marcat un nou mínim per a la gasolina i el dièsel des de mitjans de juny.