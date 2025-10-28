Telefónica lidera la cobertura 5G a Catalunya amb 701 municipis connectats, 134 de Lleida
L'operadora ofereix servei 5G al 95% de la població catalana, incloent 134 municipis a Lleida, i ha implementat tecnologia 5G Estand Alone per a màximes prestacions
Telefónica consolida el seu lideratge en el desplegament de tecnologia 5G tant a nivell estatal com a Catalunya, on ja ofereix cobertura al 95% de la població catalana i ha connectat 701 municipis distribuïts entre les quatre províncies. La província de Lleida compta amb 134 municipis amb aquesta cobertura, reforçant així la presència de l'operadora en el territori català.
Segons ha informat l'empresa en un comunicat publicat aquest dimarts, Telefónica ha assolit una xifra total de 5.700 municipis connectats a 5G a tot Espanya, la qual cosa permet oferir aquest servei a més del 94% de la població espanyola. Aquest ampli desplegament s'ha realitzat mitjançant la instal·lació de nodes en les dues principals bandes en què actualment opera el 5G: la de 3.500 MHz i la de 700 MHz.
L'operadora destaca especialment en el desplegament del 5G d'altes prestacions, amb nodes actius a prop de 3.000 municipis que utilitzen la banda de 3.500 MHz. Aquesta tecnologia proporciona velocitats ultraràpides superiors als 2Gbps i una latència molt baixa, característiques que milloren significativament l'experiència dels usuaris tant particulars com empresarials.
Prestacions avançades amb 5G Estand Alone
Un dels elements més destacats de l'estratègia de Telefónica és la implementació de la xarxa 5G Estand Alone (5G SA) en tots els municipis on ofereix cobertura. El 5G SA potencia les capacitats d'aquesta tecnologia en utilitzar-la en tota la infraestructura de xarxa, cosa que permet velocitats més elevades i menor latència.
A més, aquesta tecnologia facilita la implementació de funcionalitats avançades com el Network Slicing o l'Edge Computing, especialment rellevants per a sectors com la indústria, la logística i els serveis públics. De fet, l'operadora va ser pionera en llançar un servei de connectivitat mòbil amb Network Slicing 5G per a empreses, implementant-lo en el servei d'emergències del 112 d'Extremadura.
Reconeixement com a millor xarxa 5G
La qualitat del servei de Telefónica ha estat recentment avalada per Ookla, companyia independent especialitzada en el mesurament de velocitat d'internet a nivell mundial. Segons l'informe Speedtest Connectivity Report sobre l'estat de les xarxes a Espanya durant el primer semestre de 2025, la xarxa mòbil de Movistar ha obtingut la millor nota global quant a rendiment.