Endesa guanya 1.711 milions fins el setembre, un 22% més
El benefici ha estat impulsat pels negocis de generació i comercialització
Endesa ha registrat un benefici net de 1.711 milions d’euros fins el setembre, un 22% més que en el mateix període de l’any anterior, impulsat pels negocis de generació i comercialització, i després de la caiguda del gravamen temporal energètic. Segons ha informat aquest dimecres la companyia la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), el benefici brut d’explotació o ebitda va ascendir a 4.224 milions d’euros, un 9% més que en el mateix període de l’any anterior. Els ingressos es van situar en els 15.948 milions d’euros, un 1% més que en el mateix període de l’any passat.
La presentació de resultats es produeix després que el 28 d’abril es donés la inèdita apagada que va afectar a la Península Ibèrica. En relació amb aquest succés, Endesa apunta que, fins la data d’aprovació d’aquest informe de gestió consolidat, "les societats de Grup Endesa no han rebut reclamacions judicials de rellevància, sense que s’hagi registrat cap provisió comptable sobre això."
En una nota de premsa, el conseller delegat, José Bogas, adverteix que continua sense estar clar durant quant temps mantindrà l’operador del sistema la seua operació especial antiapagades i que suposa un sobrecost "rellevant" per al sistema. "En aquest nou escenari, és crític reconsiderar el previst pla de tancament de la flota nuclear, que s’inicia en Almaraz. Aquesta planta s’ha revelat com clavi per reforçar la seguretat de subministrament a causa de la seua localització en una àrea geogràfica amb una gran producció renovable", ressalta Bogas.
L’empresa considera que aquests resultats els permeten confirmar els objectius marcats per a aquest any, que situen el resultat net a la forquilla d’entre 1.900 i 2.000 milions, "el rang alt del guidance 2025"; mentre que preveuen un ebitda per a 2025 d’entre 5.400 i 5.600 milions d’euros.
Endesa assegura que avança en la seua estratègia d’ús eficient del capital amb els acords d’aquests últims mesos de compra de la companyia eòlica Cetasa, d’adquisició de la comercialitzadora energètica de MasOrange (pendent d’autorització de la CNMC) i el tancament de la venda del 49,99 % d’un grup de plantes solars en operació a Masdar firmada el març passat.
Respecte a la nova proposta de retribució per a la xarxa de distribució per al període 2026-2031, que ha d’estar aprovat abans de final d’any, Bogas considera que, encara que conté "algunes millores, continua sense adequar-se a l’ambició i urgència que requereix la consecució dels objectius de descarbonització i electrificació de la política energètica del país".
El deute financer net se situa a 30 de setembre en 10.334 milions d’euros, la qual cosa suposa un augment de 1.036 milions d’euros, un 11 % més, respecte a l’existent a 31 de desembre de 2024. El flux lliure de caixa generat en el període analitzat, de 3.437 milions, és per a la multinacional més que suficient per cobrir les necessitats d’inversions orgàniques i inorgàniques (2.400 milions en termes bruts).