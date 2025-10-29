Un jutjat de Lleida admet a tràmit una denúncia dels Inspectors de la Hisenda Local per la suposada "externalització" del seu treball
Per als inspectors, suposa un avenç molt important contra "l’abandó" que afirmen que pateixen des de fa dècades
L’Associació Nacional d’Inspectors de la Hacienda Pública Local (Anihpl) ha denunciat davant dels tribunals la suposada externalització "fraudulenta" de la inspecció tributària provincial en centenars de municipis. A través d’un comunicat, l’associació ha valorat positivament l’admissió a tràmit per part del Jutjat de Lleida de la seua denúncia davant de la suposada externalització fraudulenta de la inspecció tributària provincial. Per als inspectors, això suposa un avenç molt important contra "l’abandó" que pateixen des de fa dècades a Espanya les Hisendes Públiques Locals, segons es posarà de manifest durant el XXV Congrés de l’associació que tindrà lloc el 13 i 14 de novembre a Alacant.
Per a Anihpl, que ve denunciant aquest problema des de fa anys, consolidar l’esmentada externalització, que ja es dona en centenars de municipis a Espanya, implica l’"expulsió" de l’empleat públic municipal i provincial de les funcions inspectores, les greus conseqüències de les quals amenacen els drets i garanties dels contribuents i l’interès general.
Segons l’opinió dels Inspectors de les Hisendes Públiques Locals, la participació de persones no integrades orgànicament i funcionalment a l’Administració Tributària suposa per als Tribunals una "intromissió il·legal" en l’exercici de les funcions de la mateixa.
En aquest sentit, han recordat que el personal inspector té la consideració d’agent de l’autoritat i que la tasca de les empreses adjudicatàries no es limita, com consta als contractes, a assistir a les entitats locals, sinó que els treballadors d’aquestes companyies realitzen requeriments als contribuents, desenvolupen actuacions inspectores i sancionadores, i fins i tot arriben a conèixer els plans reservats de la Inspecció. "Més greu encara, en ocasions els elaboren, seleccionant de passada els contribuents que poden ser objecte d’una inspecció," han advertit.
Per tot això, l’associació elaborarà al llarg del proper any 2026 un informe sobre l’"Externalització Fraudulenta dels Serveis de Inspección Tributaria Local a Espanya", que ja afecta centenars de municipis que, ja sigui directament o per mitjà de les diputacions provincials, externalitzen els seus serveis.