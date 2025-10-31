EMPRESES
Vall Companys compra el 75% de l’escorxador de Campofrío a Burgos
Després d’una aliança amb la mexicana Sigma, que manté la planta de frescos. Per al grup lleidatà “és un pas important en l’evolució” de la companyia
El grup agroalimentari lleidatà Vall Companys ha arribat a un acord amb Sigma Europa, la matriu de capital mexicà de Campofrío, per reforçar la seua especialització en productes carnis per al consumidor, mitjançant el qual la càrnia catalana obté el control de l’escorxador i de la sala d’especejament que la multinacional mexicana té a Burgos, segons van informar les dos empreses en un comunicat.
Aquest acord, subjecte a l’aprovació pertinent per part de la Comissió Nacional de Mercats i Competència (CNMC), consistirà en una part en la transferència de l’explotació porcina Agroalimentaria Chico, recentment adquirida per Vall Companys, a la societat Deporcyl, participada majoritàriament per aquests dos grups.
La segona operació preveu que Grup Vall Companys assumeixi la participació majoritària i la gestió de les instal·lacions de l’escorxador i la sala d’especejament de Burgos, mentre que Sigma Europa mantindrà la seua condició de soci.
Segons CCOO, el grup carni lleidatà passarà a controlar el 75 per cent de Carnes Selectas 2000, que farà en exclusiva tasques d’escorxador i de sala d’especejament, mentre que Campofrío manté el 25% restant. Així, l’àrea d’elaborats frescos s’integrarà a una nova societat.
Després d’aquesta aliança, Sigma Europa conservarà la propietat i la gestió operativa exclusives de la planta dedicada a l’elaboració de productes carnis frescos dirigits al consumidor final, que operarà a través de la filial Campofrío Frescos, mantenint el control total sobre aquesta línia de negoci.
Tant Sigma Europa com Vall Companys van reafirmar el “compromís total” amb l’ocupació, la continuïtat de totes les operacions i la qualitat del servei al client.
Albert Morera, director de la Divisió de Porcí del Grup Vall Companys, va subratllar que aquesta aliança amb Sigma Europa “permetrà maximitzar” les fortaleses de les dos empreses i “millorar l’operativa al llarg de la cadena de valor porcina: de la granja a la taula, passant per la indústria”.
Per la seua part, el conseller delegat de Sigma Europa, Juan Ignacio Amat, va assenyalar que l’acord “suposa un pas important en l’evolució” de la companyia. “Potenciarà la millora de la nostra proposta comercial, contribuirà al nostre lideratge en el mercat, i accelerarà el nostre creixement i rendibilitat a la regió”, va indicar.