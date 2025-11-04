POLÍTICA
JARC demana més suport per protegir les collites de la pedra i les gelades
Reclama a Agricultura incloure en els ajuts la compra de canons i estufes
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) va anunciar ahir que la conselleria d’Agricultura va respondre ahir a la seua petició d’ampliar els ajuts per protegir les collites amb sistemes antipedra, canons i estufes antigelades, en el marc d’una nova reunió de la Taula Agrària, celebrada a la seu del departament a Barcelona. En aquest sentit, l’organització agrària va explicar que la nova ordre d’ajuts per a xarxes antigranís s’ampliï per incloure altres sistemes de protecció de les collites, com els canons i les estufes, perquè aquests puguin protegir cultius més enllà dels arbres fruiters. L’objectiu d’aquesta mesura és que els agricultors professionals puguin garantir la resiliència de les explotacions davant d’uns fenòmens meteorològics cada vegada més extrems.
Durant la trobada, JARC també va reclamar que es facin efectius els pagaments del 70% de l’avançament dels ajuts directes de la PAC del 2025, que es podien abonar des del passat 16 d’octubre i que és una cosa que ja han fet comunitats com Andalusia o Extremadura.
Així mateix, l’organització va reclamar també que els ajuts del Fons de Transició Nuclear es destinin també a inversions que no estan cobertes pels actuals plans de millora del Contracte Global d’Explotació (CGE), per impulsar la modernització i la diversificació del sector.
Dermatosi nodular contagiosa
Durant l’encontre, també es va abordar la dermatosi nodular contagiosa. En aquest sentit, Aragó va informar que ja ha començat la immunització en vaques de llet i el Govern d’Andorra va anunciar que al principat preveuen iniciar-la la setmana que ve.
Activen el control de fauna a l’Alt Pirineu per la tuberculosi
La conselleria d’Agricultura ha activat el nou pla de control poblacional per fer front al risc de transmissió de la tuberculosi animal a l’Alt Pirineu. L’àmbit territorial inclou vint-i-dos municipis de l’Alt Urgell, el Pallars Sobirà i el Jussà, que sumen 134.364 hectàrees entre zones de caça controlada, àrees privades i la reserva nacional de caça de Boumort, entre altres. Les actuacions, en aquest sentit, permetran intensificar el programa de vigilància vigent, reforçant la presa de mostres.