L'atur creix un 1,8% a l'Alt Pirineu i Aran durant l'octubre i es perden vora 5.000 llocs de treball
La demarcació de Lleida registra 15.863 persones sense feina, 282 més que al setembre, tot i que l'ocupació ha augmentat un 2,8% respecte fa un any
L'atur ha experimentat un increment durant el mes d'octubre de 2025 a les comarques de Ponent i l'Alt Pirineu i Aran. Segons les dades publicades aquest dimarts pel Ministeri de Treball, el nombre total de persones desocupades ha arribat a 15.863, el que representa un augment del 1,8% (282 persones més) respecte al setembre. Tot i aquest repunt mensual, la comparativa interanual mostra una evolució positiva amb una reducció del 4,98% (831 aturats menys) respecte a l'octubre de l'any passat.
Pel que fa a l'estructura de l'atur, les dones continuen sent les més afectades: 9.281 estan desocupades, mentre que els homes representen 6.582 del total. Per sectors, el de serveis concentra la major part dels aturats amb 10.430 persones, seguit de la indústria (1.433), l'agricultura (1.242) i la construcció (1.052). Cal destacar que 1.706 persones no tenen experiència laboral prèvia registrada.
L'increment mensual de l'atur s'ha concentrat principalment en el sector serveis, amb 159 nous desocupats, i en l'agricultura, que ha sumat 72 persones a les llistes. En canvi, la construcció i la indústria han mostrat una lleugera millora, reduint el seu atur en 24 i 1 persones respectivament.
Caiguda estacional de l'afiliació a la Seguretat Social
Quant a l’ocupació, octubre hi ha hagut una pèrdua de 4.915 afiliats respecte a setembre, situant el nombre total d’afiliats en 211.669 persones. Aquesta reducció representa una caiguda del 2,27%, probablement vinculada al final de la temporada turística d’estiu.
No obstant, la perspectiva anual ofereix un panorama més optimista. Comparant amb octubre de 2024, Lleida registra un augment del 2,8% en l’afiliació, la qual cosa es tradueix en 5.765 nous afiliats.