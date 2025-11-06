CONSUM
Les hipoteques a tipus variable paguen un 40% més que el 2021
Malgrat que les caigudes de l’euríbor han abaratit les quotes fins a 4.000 euros en dos anys. La taxa va registrar una forta pujada el 2023 i ara s’està estabilitzant
Les hipoteques a tipus variable s’han abaratit fins a 4.000 euros els últims dos anys, però aquest descens encara no ha compensat la forta pujada que va registrar l’euríbor entre els anys 2022 i 2023, de manera que aquests hipotecats continuen fins i tot pagant un 40% més ara que el 2021, segons destaca una anàlisi duta a terme pel comparador iAhorro.
El mercat hipotecari ha canviat “radicalment” en tot just quatre anys, al passar d’un euríbor en terreny negatiu el 2022, quan va arribar a situar-se en el -0,502% el desembre d’aquell any, a un nivell del 4,160% l’octubre del 2023, la dada més alta en quinze anys.
Des d’aleshores, l’índex de referència pel qual es calculen els interessos de la majoria d’hipoteques variables contractades a Espanya i a la major part d’Europa va iniciar un camí descendent que el va portar fins al 2,079% del juliol del 2025. A partir de llavors, ha registrat tres pujades consecutives, encara que molt lleus, fins al 2,187% de l’octubre d’aquest any, última dada definitiva.
La baixada de l’índex, que va arrancar a finals de l’any 2023, ha suposat un alleujament per a “milions d’hipotecats”. Tanmateix, el descens està sent molt més gradual que les fortes pujades del 2022 i el 2023. “L’euríbor puja per l’ascensor, però a l’hora de baixar ho fa per les escales”, va afirmar la directora de comunicació i portaveu del comparador, Laura Martínez.
Com a exemple, explica que una hipoteca mitjana de 150.000 euros a 30 anys, contractada l’octubre del 2021 amb un diferencial del 0,99% (habitual en aquella època), pagava llavors una quota de 449,64 euros al mes. L’octubre del 2023, quan l’euríbor va assolir el màxim del 4,160%, aquesta mateixa hipoteca va passar a pagar 801,57 euros mensuals, la qual cosa va suposar un encariment acumulat de 4.223,21 euros anuals. Dos anys després, amb l’euríbor en el 2,187%, la quota ha baixat fins als 645,92 euros, un alleujament de 155,66 euros al mes o 1.867,87 euros a l’any. Tot i així, el titular continua pagant 196,28 euros més cada mes que quan va contractar la hipoteca. “L’alleujament és notable si comparem amb els màxims de fa dos anys, però la recuperació completa serà lenta i probablement mai tornem a veure un euríbor en negatiu”, va analitzar Martínez.
A partir d’ara no s’esperen pujades significatives, segons el comparador, però sí una certa estabilitat i de certa tranquil·litat del mercat hipotecari.