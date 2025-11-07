AGRICULTURA
Una calamarsada arrasa 720 hectàrees d’oliveres a Seròs, Almatret i Maials
Agricultura estima els danys entre el 70% i el 100%. Amb aquesta inusual tempesta al novembre, ja són 20 els episodis de pedra que ha patit Ponent aquest any
L’episodi de pluja que ha escombrat Catalunya d’oest a est des de dimecres a la nit fins ahir dijous al migdia va afectar especialment la comarca del Segrià amb una calamarsada que va provocar danys a cultius d’olivera que estaven en plena fase de recol·lecció.
Segons estimacions del departament d’Agricultura, la inusual tempesta que va caure de matinada va danyar unes 720 hectàrees d’oliveres a la zona d’Almatret, Maials i Seròs, amb afectacions que van entre el 70 i el 100%. En algunes zones concretes la tempesta va deixar xàfecs intensos acompanyats de granís i això és el que ha afectat els cultius d’olivera a punt de ser collits.
Segons la conselleria d’Agricultura, a les finques més afectades els danys poden arribar a la pràctica totalitat de la collita, ja que, a part de les olives que han caigut a terra per la força del granís, les que han quedat a l’arbre han resultat malmeses pels cops de la pedra. El municipi més afectat ha estat Seròs, amb un total de 550 hectàrees, seguit d’Almatret amb 120 i Maials amb 50 hectàrees molt localitzades.
Segons el president de la cooperativa de Maials, Francesc Teixidó, els danys més abundants que s’han registrat en aquesta localitat per aquesta tempesta de granís, que estava barrejada amb molta aigua, s’han localitzat en una zona molt concreta on l’afectació ha estat molt alta. “Ara caldrà veure si es pot actuar amb rapidesa per entrar a les finques afectades per intentar recuperar el que es pugui de les olives colpejades”, va dir.
En tot cas, va explicar que aquestes olives s’hauran de moldre separades per no danyar la qualitat de l’oli resultant amb les que no han quedat tocades per la tempesta.
Val a recordar que les comarques de Ponent han suportat una temporada de primavera-estiu amb rècord de calamarsades en 25 anys amb un total de 19, segons el registre de l’ADV Terres de Lleida juntament amb Meteocat, que apunten al canvi climàtic i la pujada de la temperatura com a principals motius d’aquest increment.
El Meteocat va afegir que el nou escenari va acompanyat d’un inici més primerenc de les calamarsades, ja que aquest any la primera va ser a l’abril, i un augment de la mida del granís de fins a 3 centímetres.