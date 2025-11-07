Miquel Serra, nou president de Fruits de Ponent
L'exalcalde d'Alcarràs és soci productor de la cooperativa
El Consell Rector de Fruits de Ponent ha designat aquest divendres Miquel Serra Gòdia com a nou president de la cooperativa amb seu a Alcarràs, després que el passat dijous els socis i sòcies escollissin, en assemblea general, els nous membres d’aquest òrgan de govern.
Serra, de 58 anys, soci productor de Fruits de Ponent, agafa el relleu de Benjamí Ibars, que va presentar la seua dimissió quan encara li quedava un any de mandat al capdavant de l'entitat.
Fruits de Ponent és una cooperativa de referència al sector agroalimentari de les terres de Lleida, integrada per unes 180 unitats familiars productores i una plantilla de prop de 150 treballadors i treballadores. Compta amb un potencial productiu de més de 40 milions de quilos de fruita, així com amb diverses àrees de negoci complementàries, com ara l’oli d’oliva verge extra, els fruits secs, els subministraments agrícoles i una secció de crèdit que dona suport financer als seus socis.
En paraules del nou president, qui va ser alcalde d'Alcarràs, “és un orgull i una responsabilitat poder representar aquesta cooperativa i treballar, des del diàleg i la col·laboració, pel bé comú de tots els seus associats i treballadors”.
Amb aquest nomenament, que se suma al recent relleu en la Direcció General, a càrrec de Maria Jesús Sisó Fargues, Fruits de Ponent inicia una nova etapa amb l’objectiu de "reforçar el seu projecte cooperatiu, vetllar pels interessos dels seus associats i associades i consolidar la seva aposta per la sostenibilitat i el territori", segons ha apuntat en un comunicat.