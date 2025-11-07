AGRICULTURA
Pagesos lleidatans testaran noves tècniques contra les males herbes
Una quinzena de pagesos lleidatans testaran a les seues finques diferents tècniques agroecològiques per combatre les males herbes, en el marc d’un projecte europeu en el qual participa la Universitat de Lleida (UdL). L’objectiu final és reduir la dependència dels herbicides i el llaurat intensiu. El projecte, que es prolongarà al llarg de tres anys, fins al 2028, està coordinat pel Centre Federal d’Investigació de Plantes Conreades d’Alemanya, Agrosoil.