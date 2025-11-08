RAMADERIA
Ordeig dona per continguts els focus de dermatosi, amb 15 dies sense casos
La vacunació supera el 80% a les zones dels brots a Girona. El conseller diu que Catalunya ja disposa de les dosis necessàries per reforçar la contenció
El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, va confirmar ahir que Catalunya ja disposa de les dosis necessàries per completar la vacunació contra la dermatosi nodular contagiosa (DNC) a totes les comarques afectades i de risc.
“Acumulem dos setmanes sense cap cas positiu, per la qual cosa les mesures de restricció i de vacunació estan funcionant”, va assegurar Ordeig durant la seua visita a l’acte de commemoració del 50 aniversari de la cooperativa Arcofrut, a Lleida.
El conseller va explicar que pràcticament s’ha vacunat el 100% dels animals en els primers radis d’afectació, i que la campanya ja s’ha ampliat al conjunt del territori.
“Estem vacunant totes les comarques de Catalunya, i avui mateix han arribat les 200.000 vacunes noves que ens faltaven, per la qual cosa ja tenim prou dosis per cobrir el 100% de les explotacions dins del nou radi de vacunació”, va detallar.
El conseller d’Agricultura va insistir que la prioritat del departament és “mantenir la vigilància i garantir la immunització completa del cens boví” per evitar la propagació de la malaltia, detectada per primera vegada al territori durant l’estiu.
La dermatosi nodular contagiosa és una malaltia vírica que afecta el bestiar boví i provoca lesions a la pell, febre i disminució de la producció. Encara que no afecta les persones, té un fort impacte econòmic en les explotacions i al comerç d’animals vius i productes derivats.
El conseller va subratllar que la coordinació entre el departament, els veterinaris i les organitzacions agràries “ha estat clau per poder frenar l’expansió del virus” i va agrair la col·laboració del sector ramader “en un esforç col·lectiu que ja mostra resultats positius”.
La cooperativa Arcofrut, ubicada a la partida de Bovà (Gualda, Lleida), va celebrar ahir el 50 aniversari amb un acte d’homenatge als expresidents i un dinar de germanor que va reunir uns 120 socis i exsocis a la seua seu. L’actual president, Pere Roqué, va destacar que “la cooperativa ha arribat fins aquí gràcies a la força i el compromís dels socis, que han assumit tots els esforços sense ajuts”. Roqué va afegir que “els propers 50 anys han de servir per consolidar el que fem, no només a Arcofrut, sinó a totes les comarques de Lleida, on hi ha la millor fruita del món”. Fundada per més de cinquanta pagesos de l’Horta de Lleida, Arcofrut va nàixer amb l’objectiu de conservar, impulsar i transformar la fruita dolça de la zona. En aquestes cinc dècades, la cooperativa ha crescut incorporant fruita de pinyol i productors d’altres comarques, superant moments difícils –com dos incendis–.
L’entitat disposa d’una capacitat d’emmagatzemament en fred de cinc milions de quilos de fruita i, des de fa sis anys, compta amb un sistema de refrigeració d’última generació que permet mantenir la qualitat i el sabor de les fruites collides entre els mesos de juliol i octubre fins a la seua comercialització mesos després, entre el febrer i l’abril.