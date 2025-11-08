JORNADES
El sector ramader demana menys normatives per “ser rendible”
Denuncien que la ramaderia extensiva “no pot conviure” amb els grans depredadors. El Segrià, l’epicentre d’engreixament de boví d’Europa
El sector ramader va ser ahir el protagonista de La part més noble de la carn, el títol de les segones jornades Arrela, organitzades per UA1 Lleida Ràdio a l’ETSEAFIV de la Universitat de Lleida. Romi Pena, catedràtica de Ciència Animal de la UdL, i Francisco Molino, professor de la UdL, van remarcar que gràcies a les normatives europees sobre qualitat “donem per fet que la carn que comprem és sana”, i que la carn va representar una part molt petita de les alertes alimentàries a Europa el 2024. La responsable tècnica de l’Observatori Porcí de Catalunya, Esther Garcia, va destacar que Catalunya va exportar 1.386 tones de carn de porc el 2024 –el 53% del comerç exterior d’Espanya–, i va subratllar que el Segrià és l’epicentre d’engreixament de boví de la Unió Europea i que el pla de Lleida aglutina el 60% de les explotacions catalanes. A més, va advertir dels reptes del Mercosur pels “nostres estàndards de sostenibilitat i benestar”.
En relació amb el futur de la ramaderia, els representants dels principals sectors carnis van exposar les principals preocupacions per garantir la seua supervivència. Xavier Ribera, president de la FECOC, va posar el focus en la reintroducció del llop i l’os al Pirineu, i va afirmar que la ramaderia extensiva “no pot conviure” amb els grans depredadors.
Ricard Parés, director de PORCAT, va demanar apostar per l’“autocontrol” dels ramaders i per eliminar burocràcia, i va destacar la falta de lideratge a Europa. Oriol Canal, president d’ASOPROVAC, va manifestar la necessitat que Europa decideixi si “vol produir” i que deixi “créixer i ser rendible” al sector boví, a l’advertir que “si pressionem massa, la producció se n’anirà a altres països”. Anna Torda, directora de la FAC, va reclamar més “consens” entre les administracions, especialment entre el Govern i les autoritats municipals, per “no restringir i fer més difícil” l’activitat ramadera.
Grip aviària
El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, va tancar la jornada advertint sobre la situació de la grip aviària i va convocar el sector el 17 de novembre per “reforçar les mesures de bioseguretat”.