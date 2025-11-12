AGRICULTURA
La campanya agrària suma un grup de prevenció de riscos per calor
Encarregat d’actualitzar i unificar protocols
El dispositiu de gestió de la campanya agrària a Lleida ha incorporat un grup de treball tècnic dedicat específicament a la prevenció i resposta davant els episodis de calor extrema. Aquest equip, integrat per una dotzena de persones, estarà format per experts en l’àmbit de la seguretat i salut laboral dels departaments de Salut i Empresa, així com membres de Protecció Civil i representants de les organitzacions agràries, sindicats i Afrucat i la Federació Cooperatives Agràries de Catalunya. Així es va acordar ahir durant una reunió entre tots els agents a Lleida. L’objectiu és que tots els implicats en la gestió de la campanya agrària actualitzin a través d’un procediment col·laboratiu el protocol d’actuació per donar resposta a les cada vegada més freqüents onades de calor, incloent recomanacions i bones pràctiques per garantir un entorn de treball segur. El text es podrà anar actualitzant amb nou contingut. Està previst que el grup faci reunions cada 15 dies, malgrat que aquestes es podran anar adaptant a les necessitats de cada moment.
Durant la reunió, la delegada del Govern a Lleida, Núria Gil, va afirmar que els efectes del canvi climàtic obligaran cada vegada més a adaptar els horaris de treball, repensar els descansos o garantir punts d’hidratació i la roba adequada. En aquest sentit, va apuntar que la resposta que ha d’acordar el grup no partirà de zero, ja que molts pagesos i empreses estan prenent les mesures necessàries i informen adequadament els temporers.
“Es tracta d’unificar criteris, analitzar els aspectes millorables i garantir que tothom compleix amb les mesures”, va asseverar.