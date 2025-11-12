HABITATGE
L’oferta de lloguer a Lleida cau un 35% en sis anys i el preu puja un 38%
El sector immobiliari alerta que els propietaris retiren habitatges del mercat
L’oferta d’habitatge de lloguer a la província de Lleida s’ha reduït més d’un 35% en sis anys, mentre que el preu mitjà ha pujat un 38%. Així ho constaten les dades de l’Observatori del Lloguer, que veu una “pèrdua d’oferta contínua” del mercat. La bona notícia és que també destaca que els preus “comencen a estabilitzar-se”.
El nombre d’habitatges de lloguer a la província no ha fet més que baixar des de fa almenys sis anys i, paral·lelament, el preu no ha parat de pujar. Un efecte rebot que resumeix la crisi d’habitatge que passen Lleida, Catalunya i el conjunt de l’Estat, i en què les mesures polítiques implementades tant per abaixar els preus com per augmentar l’oferta no han contribuït ara per ara a revertir la situació. Prova d’això és que, segons l’Observatori del Lloguer, un ens que recopila les dades de les administracions i portals immobiliaris, des del 2019 l’oferta de lloguers a la província ha passat de 6.520 a 4.226 unitats, un 35,3% menys. Al seu torn, el preu mitjà ha pujat dels 493 euros mensuals el 2019 als 684 en el tercer trimestre d’aquest any, un 38% més.
La reducció de l’oferta i l’augment de la demanda han provocat que els interessats en optar a un lloguer s’hagin disparat. I és que el 2019 hi havia 11,1 interessats per cada arrendament, i en el tercer trimestre del 2025 eren 60, un 445% més. Una situació que l’Observatori del Lloguer atribueix a la “pèrdua d’oferta contínua”, especialment a les zones tensionades com Lleida ciutat, la qual cosa provoca que el preu hagi pujat, “malgrat que ara comença a estabilitzar-se”. Una afirmació que es pot verificar mirant els indicadors de preus, ja que si bé entre 2021 i 2024 es van disparar, passant dels 506 euros mensuals de mitjana a Lleida província a 679 euros, des d’aleshores amb prou feines ha variat.
Pel que fa a Lleida ciutat, l’Associació de Promotors de Catalunya ha detectat un notable descens del nombre de contractes de lloguer en el primer semestre d’aquest any amb 1.027, un 6,3% menys que el 2024. Una reducció significativa que atribueixen a “una menor rotació i una oferta més restringida, la retirada d’habitatge del mercat per la incertesa reguladora de la llei d’Habitatge de la Generalitat o per la baixa rendibilitat”, la qual cosa “accentua l’escassetat de lloguer a la ciutat”.
Així mateix, el preu en el segon trimestre se situa en els 555,9 euros, un 1,2% més que el mateix període de l’any passat.