EMPRESES
Mahou San Miguel va sumar el 2024 64 milions a l’economia lleidatana
Va generar a la demarcació més de 2.400 llocs de treball, dels quals 172 van ser directes. Va comprar gènere per valor de 15,3 milions a un centenar d’empreses locals
Mahou San Miguel va contribuir a l’economia lleidatana amb 64 milions d’euros durant l’any passat, segons es desprèn de l’estudi sobre l’impacte socioeconòmic de la cervesera durant 2024, elaborat per Valora Consultores. L’activitat de la companyia va permetre generar a la demarcació més de 2.400 llocs de treball, dels quals 172 van ser directes i la resta indirectes o relacionats amb la seua activitat, és a dir, a través de proveïdors, distribuïdors i clients d’hostaleria. Al llarg de l’any passat la firma va fer també compres per valor de 15,3 milions d’euros a un total de 101 empreses lleidatanes, donant impuls al desenvolupament de la cadena de subministraments locals.
Per a Mahou San Miguel, Lleida és un enclavament estratègic des de fa gairebé set dècades, amb un centre de producció que actua com a motor econòmic i desenvolupa projectes orientats a reforçar la competitivitat i la sostenibilitat del territori. “Tenim un compromís clar amb el desenvolupament econòmic, amb l’ocupació i amb la sostenibilitat de la zona, que continuarem impulsant i fomentant per generar valor real a la comunitat”, va assegurar Jordi Guixé, director del centre de producció lleidatà. Mostra d’això és que la seua activitat va tenir també un impacte econòmic directe en diversos sectors clau a la província. El principal beneficiat va ser el sector industrial, que va concentrar el 13% de la riquesa generada per la companyia en termes de Producte Interior Brut (PIB). A aquest el segueixen l’hostaleria, el comerç i el transport, que van rebre conjuntament el 7,6% del total del valor econòmic aportat.
L’empresa també té una forta presència en els moments de lleure dels lleidatans, ja que participa en diferents esdeveniments gastronòmics i culturals locals. Així, Mahou San Miguel és patrocinadora d’esdeveniments com la festa major o l’Aplec del Caragol. També col·labora amb el club de bàsquet Força Lleida i dona suport a la gastronomia local a través de la fira Cervisia o posant en marxa la Ruta de la Tapa. Així mateix, impulsa iniciatives musicals com els festivals Talarn Music Experience, Paral·lel Festival, Magnífic Festival i Paupaterres.