EMPRESES
La planta de bonÀrea a Épila produirà un 60% més que el complex La Closa de Guissona
Destaca que són instal·lacions complementàries que poden treballar com una gran unitat conjunta. Actualment és al 25% de la seua capacitat després d’invertir fins al moment 223 milions
El nou Centre Alimentari d’Épila de bonÀrea produirà quan estigui a ple rendiment un 60% més que el que genera el complex La Closa de Guissona. El seu potencial li permetrà arribar a proveir 1.000 botigues de la cadena, davant les 600 que s’assorteixen des de la Segarra. Distribueix diàriament als establiments i treballarà per a un radi de 300 quilòmetres al voltant, fet que li permetrà arribar fins al País Basc a més del País Valencià i La Rioja garantint la proximitat i frescor del seu assortiment al consumidor final. Aquestes són algunes de les dades que va oferir ahir el conseller delegat de bonÀrea Agrupa, Ramon Alsina, en una visita a les instal·lacions, que en l’actualitat han arribat al 25% de la seua capacitat i proveeixen 130 establiments. Arribar al seu potencial complet dependrà de les necessitats de les botigues bonÀrea, que va qualificar de locomotora del grup.
El projecte va començar a gestar-se el 2006-2007, però amb la crisi del 2008 va quedar frenat fins que es va reprendre el 2017. El 2019 es va firmar el Pla d’Interès General amb el govern aragonès i al maig van començar els primers moviments de terres. El pla preveia una inversió de 400 milions d’euros i la creació de 4.000 llocs de treball, xifres que no es compliran. La inversió serà molt superior, va explicar Alsina, mentre que la plantilla serà inferior a l’estimada, tenint en compte els avenços tecnològics en robotització i digitalització registrats en els últims anys. De moment ja s’han executat inversions per 223 milions a la localitat saragossana, en la qual treballen avui més de 200 professionals.
El conseller delegat de bonÀrea Agrupa no va voler avançar possibles dates per a la conclusió del projecte, que inclou una vintena de plantes, des de productes secs a escorxadors o de plats precuinats, però va deixar clar que són instal·lacions “complementàries i es poden coordinar molt bé” amb les de Guissona. A mesura que les lleidatanes “vagin arribant al col·lapse en algunes línies, es posaran en marxa a Épila que, a més, n’aportarà altres de noves de producció” que no hi ha a la Segarra.
Avui a Épila, per exemple, bonÀrea treballa en la construcció de setze passadissos de desament automàtic de caixes, amb tota l’enginyeria desenvolupada pels equips de bonÀrea.
BonÀrea Corporació va facturar l’any passat 2.680 milions d’euros i preveu tancar l’exercici actual amb un increment del 5%, segons va explicar ahir el conseller delegat, Ramon Alsina. D’aquesta manera, la xifra se situaria en un nou rècord per sobre dels 2.800 milions. Fins al moment s’han emprès inversions de 90 milions d’euros, dels quals al voltant de 18 han anat a parar al projecte d’Épila i uns altres 18 al seu complex La Closa de Guissona. De cara a final d’any, va explicar, el volum total d’inversions se situarà entre el 115 i els 120 milions, amb uns vint per a cada un dels seus complexos industrials. La resta es reparteix per les seues gasolineres, per exemple, però especialment en la seua xarxa de botigues. Totes les seues instal·lacions són en propietat, fet que dificulta en algunes ocasions trobar el local adequat. Cada any obre una vintena de nous establiments i reforma o n’amplia uns altres vint.
BonÀrea Agrupa té 6.500 treballadors directes, les botigues dels franquiciats tenen 4.500 treballadors i compta amb 4.000 grangers i agricultors, que sumen uns 15.000. El capital està en mans de 4.200 accionistes, el primer dels quals la Cooperativa de Guissona amb un 15%.