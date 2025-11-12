Plusfresc assoleix els 25 milions d’euros en compres a proveïdors lleidatans
La cadena de supermercats ha entregat un reconeixement als pagesos amb els quals col·laboren des de fa més de trenta anys
La cadena lleidatana de supermercats Plusfresc ha facturat 25 milions d’euros l’any 2024 en compres a proveïdors lleidatans, una xifra que suposa un lleuger increment respecte l’any passat, segons ha explicat aquest dimecres l'empresa. Del total de la inversió, 11.2 milions han estat destinats a compra de productes en sec, i 13.8 milions d’euros al producte fresc.
Per altra banda, la companyia també ha avançat que, durant el primer semestre de 2025, han invertit 13 milions d’euros en compres a proveïdors de la zona. Aquestes dades s’han fet públiques en el marc de la segona 'Trobada Agrària amb Productors Locals de Plusfresc', on també s’ha reconegut la trajectòria dels pagesos amb qui els uneix una col·laboració més llarga. A la trobada també han assistit autoritats autonòmiques i locals com Òscar Ordeig, Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya; Fèlix Larrosa, alcalde de Lleida, i Núria Gil, Delegada del Govern de la Generalitat a Lleida, entre d’altres autoritats.
Des de Plusfresc han defensat que prioritzen la compra en origen i treballen amb pagesos individuals o cooperatives agràries per garantir "frescor i proximitat". Tanmateix, també aposten per tenir sempre a disposició assortiment local i sostenible. En aquest sentit, la companyia ha adquirit 3.810 tones de producte fresc comprat directament al productor lleidatà. D’aquesta xifra, 1.715 tones són de fruita i verdura, també d’origen local. Ambdues xifres suposen un increment respecte a l’exercici de 2023.
"El nostre compromís amb el territori ens impulsa a col·laborar estretament amb pagesos i cooperatives de Lleida i d’arreu de Catalunya. Creiem fermament que el suport al sector primari és essencial per preservar la riquesa agrícola i el teixit econòmic local", ha explicat Francisco González, director general de Plusfresc.