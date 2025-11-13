EMPRESES
Plusfresc arriba als 25 milions en compres a proveïdors lleidatans
Preveu arribar a cent establiments de cara al seu centenari el 2029. La cadena homenatja els agricultors que els assorteixen de productes de proximitat
La cadena de supermercats lleidatana Plusfresc va assolir els 25 milions d’euros en compres a proveïdors lleidatans l’any passat i en el primer semestre d’aquest exercici ja en suma 13, segons va informar ahir en el marc de la segona Trobada Agrària amb els Productors Locals. En concret, l’any passat va destinar 11,2 milions a compra de productes en sec, i 13,8 milions d’euros al producte fresc. Tant el president de la companyia, Jordi Oncins, com el director, Francisco González, van voler destacar com a tret que diferencia Plusfresc d’altres cadenes el fort compromís amb els proveïdors locals i amb la qualitat, i la seua aposta per prioritzar la compra en origen i treballar amb agricultors i cooperatives per garantir frescor i proximitat. La companyia ha adquirit 3.810 tones de producte fresc comprat directament al productor lleidatà. D’aquesta xifra, 1.715 tones són de fruita i verdura, també d’origen local.
González va recordar que la companyia ja ha complert 96 anys i compta amb 89 establiments comercials, el gruix dels quals a la demarcació de Lleida. Dins del seu pla estratègic preveu arribar a les cent botigues i supermercats al complir el seu centenari el 2029.
El responsable de productes frescos, Xavier Navarro, va destacar que la relació amb els seus proveïdors va més enllà del nivell comercial com van ratificar alguns, com Rafael Alegre, de Gimenells i especialitzat en préssec groc, i Nestor Bertran, de Benavent de Segrià, que va destacar l’aposta per l’excel·lència. En el marc de la jornada, Plusfresc va reconèixer la tasca d’un altre agricultor, Joan Boix, proveïdor de fruita d’Albesa des del 1991, que va dir que “m’agrada treballar amb qui em tracta bé”.
El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, va voler posar en relleu el treball dels agricultors i ramaders perquè, va dir, “sense pagesos no hi ha futur”, apostant per la qualitat i també per l’associació de productors cap a la transformació de les seues collites. L’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, va destacar la importància de la nova fira Agrobiotech.