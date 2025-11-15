SEGURETAT SOCIAL
Lleida perd 5.800 afiliats estrangers al mes d'octubre
Les persones inscrites arriben a gairebé 50.000
La Seguretat Social va perdre a la província de Lleida una mitjana de 5.779 afiliats estrangers el mes d’octubre, un 10,46% menys que el mes anterior, fins a les 49.459 persones inscrites, segons dades del ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions.
En termes interanuals, l’afiliació d’estrangers va créixer un 8,39% a l’octubre, amb 3.828 persones més. En el conjunt de l’Estat, la Seguretat Social va guanyar una mitjana de 13.159 afiliats estrangers a l’octubre, un 0,4% més que el mes anterior, tancant amb 3.101.500 ocupats forans, nou màxim històric.