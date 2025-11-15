RAMADERIA
Òscar Ordeig, el conseller d’Agricultura, preveu iniciar “en dies” les indemnitzacions per la dermatosi
A través dels crèdits de l’Institut Català de Finances (ICF)
El departament d’Agricultura espera ingressar “en pocs dies” l’avançament de les indemnitzacions als ramaders afectats per la dermatosi a través dels crèdits de l’Institut Català de Finances (ICF).
El Govern ja va anunciar que assumirà els interessos dels crèdits, a l’espera que es formalitzin les compensacions (que tenen un procés més complex). El conseller Òscar Ordeig va dir que ja han calculat els imports i estan esperant la resposta dels tècnics de l’ICF.
Va afegir que han transmès al ministeri l’import d’indemnització per a cada afectat i que estan pendents del seu vistiplau. També va assegurar que les compensacions es faran efectives abans dels 90 dies dels sacrificis, com marca la llei.
Per la seua part, Unió de Pagesos (UP) demanarà la compareixença del comissari europeu de Salut i Benestar Animal, Olivér Várhelyi, arran de la gestió d’aquesta malaltia.
Els 18 brots detectats a Catalunya (17 en el Alt Empordà i 1 en el Gironès) han obligat a sacrificar fins 2.551 bovins, segons les dades del sistema RAVSE del ministeri d’Agricultura. L’últim positiu es va confirmar el dia 22 d’octubre.