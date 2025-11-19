POLÍTICA
El Parlament debat les mesures urgents de suport al sector agrari
Des de bonificacions en transmissions de finques fins a ajuts per tuberculosi o dermatosi bovina. Publicat al DOGC amb els barems d’indemnitzacions
El Parlament ha de votar al ple que està en marxa aquesta setmana, previsiblement avui, la convalidació o derogació del decret de mesures urgents de suport al sector agrari i forestal, que ahir va publicar el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). El text, aprovat fa un mes pel Consell Executiu, inclou mesures per “assegurar la viabilitat del sector agrícola i ramader arran de les crisis successives que l’han afectat des del 2019”, i inclou la revisió d’algunes taxes i la creació de noves línies d’ajuts i la reducció de tràmits burocràtics.
Com va publicar SEGRE, preveu la reducció del 95 per cent (el 99 per cent per als joves agricultors) de l’impost de successions i donacions per a la transmissió d’explotacions i participacions. Les reduccions es repeteixen en el cas de l’impost de transmissions patrimonials en les compravendes de finques rústiques.
Entre altres mesures, el text preveu l’exempció de la taxa per al certificat sanitari associat al moviment de bestiar en situació de declaració oficial de malaltia, com la dermatosi nodular contagiosa, així com línies per a les explotacions de boví afectades per aquesta malaltia. També recull mesures de suport per a la recuperació de la productivitat o la neteja i desinfecció de les explotacions afectades per la tuberculosi bovina. Aquest any 2025 s’han declarat casos a l’Alt Urgell i el Solsonès, segons el registre oficial del ministeri d’Agricultura.
A més, inclou mesures per al control poblacional d’espècies cinegètiques i recull un annex amb barems d’indemnitzacions pels danys causats per les espècies protegides de la fauna salvatge en la ramaderia. Per exemple, una ovella reproductora amb aptitud lletera de més de 12 mesos se situa en 209 euros. Una vaca amb aptitud càrnia pot arribar als 2.150 euros.
Apagada elèctrica
Així mateix, un altre decret que hauria d’aprovar el Parlament de Catalunya en aquest ple s’ha impulsat arran de l’apagada elèctrica massiva del passat 28 d’abril. D’aquesta manera, regula per primera vegada les comunitats energètiques, les instal·lacions de bateries per reduir el risc d’apagada, conté mesures per “fomentar l’acceptació social i territorial de parcs solars i eòlics” i preveu la creació de taules de diàleg a cada vegueria i accions per millorar la xarxa elèctrica de transport i distribució i mesures de simplificació administrativa en projectes d’energies renovables.