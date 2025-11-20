POLÍTICA
Aval del Parlament al paquet de mesures de suport al sector agrari
Inclou bonificacions fiscals i l’exempció de la taxa per moure bestiar en cas de malaltia. Ordeig insta a prendre més mesures per garantir el futur
El ple del Parlament va convalidar ahir el decret llei amb mesures per “assegurar la viabilitat” del sector agrícola i ramader català arran de les crisis que l’han afectat des del 2019, i que inclou, entre altres mesures, revisió de taxes, creació de línies d’ajuts i reducció de burocràcia.
El text, aprovat amb el vot a favor de PSC i ERC, el vot en contra de Vox, i l’abstenció de Junts, PP, Comuns, CUP i Aliança Catalana, preveu l’exempció de la taxa per al certificat sanitari associat al moviment de bestiar en situació de declaració oficial de malaltia, com la dermatosi nodular contagiosa, així com línies d’ajuts per a les explotacions de boví afectades per aquesta malaltia.
A més, recull mesures de suport per a la recuperació de la productivitat o la neteja i desinfecció de les explotacions afectades per la tuberculosi bovina. Aquest any es van declarar dos casos d’aquesta malaltia a l’Alt Urgell i el Solsonès, segons les dades oficials del ministeri d’Agricultura.
Així mateix, inclou beneficis fiscals per afavorir el relleu generacional en explotacions agràries. En concret, el decret redueix un 95% l’impost de successions i donacions per transmetre explotacions i participacions, i el de transmissions patrimonials per compravenda de finques rústiques. La bonificació s’eleva al 99 per cent en el cas dels joves agricultors. També recull mesures de simplificació administrativa en la gestió de fertilitzants, millores en les indemnitzacions a ramaders que han perdut animals per atacs de llops i ossos, i mesures relacionades amb la gestió forestal i la prevenció d’incendis.
Per “resoldre problemàtiques”
Durant la seua intervenció en el debat a l’hemicicle, el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, Òscar Ordeig, va assegurar que aquest decret busca “resoldre problemàtiques” del sector, que provenen de demandes del Parlament, de col·lectius i organitzacions i per circumstàncies sanitàries. En aquest sentit, va destacar que les mesures van ser validades per la Taula Agrària, i va apostar per buscar mesures de simplificació en el sector. “Han de seguir, aquí en presentem algunes, però hem de buscar, impulsar i aprovar mesures disruptives, que generin punts d’inflexió amb aquest excés de burocràcia.”
El ple va aprovar que es tramiti com a projecte de llei, amb el sí de tots els grups menys els Comuns.