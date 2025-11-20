EUROPA
Brussel·les busca un espai Schengen militar d’encreuament entre estats
La Comissió identifica el Corredor Mediterrani com a infraestructura clau
La Comissió Europea vol crear un espai Schengen militar i reduir a un màxim de tres dies la capacitat dels exèrcits europeus per travessar fronteres a la Unió Europea (UE). La voluntat de l’executiu comunitari passa per crear un espai de mobilitat militar de cara al 2027, amb l’objectiu de continuar millorant la seua preparació davant de l’amenaça russa.
Segons va detallar ahir la Comissió Europea en un comunicat, els terminis plantejats reduirien de forma significativa la tramitació de permisos actual, que poden allargar-se fins als 45 dies.
En la mateixa proposta, Brussel·les suggereix agilitzar encara més els tempos –fins a un màxim de sis hores– i relaxar les normes transfrontereres en cas que es donin possibles situacions d’emergència.
Mobilitat ràpida
“La ràpida mobilitat dels exèrcits europeus és essencial per a la defensa d’Europa; la preparació depèn fonamentalment de si es poden enviar tancs i tropes al lloc on es necessiten i quan es necessiten”, va assenyalar l’alta representant per a la política exterior de la Unió Europea, Kaja Kallas, ahir mateix en una roda de premsa.
A part d’agilitzar la resolució de sol·licituds i d’apostar per una coordinació més àmplia pel que fa a l’àmbit estatal, la Comissió Europea vol reforçar el paper del comitè centrat a implementar la Xarxa Transeuropea de Transport (TEN-T, per les sigles en anglès).
Així mateix, precisament aquest comitè és l’encarregat de consolidar infraestructures com el Corredor Mediterrani, que també s’utilitzarien per transportar personal militar i actius materials.
U
Rússia va atacar la matinada de dimarts a dimecres Ucraïna amb 476 drons i 48 míssils que van danyar instal·lacions energètiques i altres infraestructures civils en una desena de regions i van matar almenys 25 civils a la regió de Ternópil (oest).
Mentrestant, el Govern de Polònia va tancar l’últim consolat rus al territori, que està ubicat a la ciutat de Gdansk, en resposta al suposat sabotatge de fa uns quants dies contra el sistema ferroviari polonès, que va atribuir a Moscou.