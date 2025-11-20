PRÒXIM
Israel llança una nova onada de bombardejos al Líban
Causa almenys tretze morts
Israel va llançar ahir una nova onada de bombardejos contra “múltiples infraestructures de Hezbollah” al sud del Líban, poc després d’emetre ordres d’evacuació a diverses zones, malgrat l’alto el foc assolit el novembre del 2024 després de més d’un any de combats amb el grup arran dels atacs del 7 d’octubre del 2023. Només en els atacs contra Ain al-Hilweh, el campament de refugiats palestins més gran al Líban, als afores de la ciutat libanesa de Sidó, haurien mort almenys 13 persones. Les Forces de Defensa d’Israel (FDI) van confirmar l’atac, afirmant que els atacats eren “terroristes que operaven en un camp d’entrenament” de Hamas al Líban. Per la seua part, Hamas va condemnar i va rebutjar “l’agressió sionista i va afirmar que la va considerar “un atac brutal” contra “l’indefens poble palestí i contra la sobirania libanesa”.
Mentrestant, la relatora especial de les Nacions Unides per a Palestina, Francesca Albanese, va criticar la resolució aprovada al Consell de Seguretat de l’ONU sobre Gaza després del pla de 20 punts de Donald Trump i va titllar l’alto el foc com una excusa perquè Occident pugui “continuar sent indiferent” al que succeeix a Palestina.