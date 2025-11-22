AGRICULTURA
Productors lleidatans promocionen el seu ‘or líquid’ a Barcelona
Són una vintena en la primera edició del Mercat de l’Oli Nou. Els Premis Nacionals Millors Olis d’Oliva Verge Extra de Catalunya reben 186 mostres. Exigeixen suspendre l’acord comercial preferencial
Una vintena de productors d’oli d’oliva lleidatans es troben aquest cap de setmana promocionant els seus productes en la primera edició del Mercat de l’Oli Nou, impulsada per Prodeca, que se celebra a Barcelona fins demà. Entre els presents es troben Cuadrat Valley, Degustus, L’Olier, L’Olivera, Mas de Colom-Casa Borges, Molí Covet, Molí del Pau, Music
Oil, Novacoop Mediterranea, Oleaurum, Oli Les Cabanes, Oli
Albium, Oli Franquesa, Macià Molí d’Oli, Pons, Productors de
Les Borges Blanques, Sodelplana, Olea Drinks, Unió Brands i Vilà Molí d’Oli.
L’esdeveniment, que se celebra a la plaça Catalunya, té per objectiu presentar l’oli a la ciutadania, oferir la possibilitat de fer tastos i de comprar oli de primera premsada directament als productors. A banda de l’espai d’exposició, venda i tast, el Mercat ofereix una àmplia programació d’activitats per aprendre i disfrutar de l’oli. Destaquen 20 sessions de cuina en directe que aniran a càrrec de reconeguts xefs com Ada Parellada, Iolanda Bustos, Carlota Claver o el mestre pastisser Oriol Balaguer, entre d’altres.
Durant la inauguració, el president de la Generalitat, Salvador Illa, va destacar l’excel·lent qualitat de l’oli d’oliva català que va definir com “un tresor que volem vendre a Catalunya, la resta d’Espanya i a tot el món”.
Per la seua part, el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, va posar èmfasi que una de les metes del Govern en aquest àmbit és aprovar la llei de l’alimentació a començaments de l’any que ve, que contempla “que la compra pública prioritzi el producte de proximitat i formació a les escoles”.
D’altra banda, la conselleria d’Agricultura va informar que la segona edició dels Premis Nacionals Millors Olis d’Oliva Verge Extra de Catalunya ha rebut 186 mostres de tot el territori, 53 més que l’any passat. Aquests guardons, l’objectiu dels quals és fomentar la promoció, comercialització i consum d’oli català, s’entregaran en la Nit de l’Oli, que se celebrarà el 13 de desembre a les Borges Blanques i que serà presidida per Ordeig. En concret es premiaran set categories.
La Coordinadora d’Organitzacions d’Agricultors i Ramaders (COAG) ha alertat que a causa dels tractes comercials que la Unió Europea té amb Tunísia estan entrant al bloc comunitari desenes de milers de tones d’oli d’oliva sense els mateixos requisits de traçabilitat, origen i controls que s’exigeixen als productors comunitaris, i la destinació final dels quals resulta opaca per a consumidors, autoritats i el mateix sector. És per això que han exigit a les administracions espanyoles i europees prendre mesures urgents per posar fre a aquest tracte preferencial, que cada any permet l’entrada de 56.700 tones d’oli tunisià a granel dins de la UE lliure d’aranzels.
L’organització agrària afirma que l’oli importat sota aquest contingent preferencial no està subjecte als mateixos estàndards de traçabilitat i control que l’oli produït a la UE, de manera que genera una competència deslleial davant dels productors europeus, distorsió dels preus, possibles triangulacions cap a tercers països eludint aranzels i falta de transparència per al consumidor. “Si Espanya és un dels principals compradors, per què gairebé no apareix a les etiquetes?”, denuncia l’organització, que alerta que aquest oli podria “estar sent barrejat, reetiquetat o triangulat, sense que el consumidor conegui el seu origen real”. Per a COAG, l’existència de l’“oli fantasma” suposa un risc econòmic i reputacional per a l’oli d’oliva espanyol i europeu. A més, adverteix que aquesta situació abarateix artificialment el mercat interior, facilita operacions especulatives i perjudica milers d’agricultors.
Un problema recurrent
El president de la DOP Les Garrigues, Enric Dalmau, va coincidir a destacar que l’arribada de productes agrícoles d’altres països als quals no se’ls exigeixen els mateixos estàndards que la que es produeixen dins de la Unió Europea és “un problema recurrent” i que porta anys repetint-se. Va afirmar que les administracions haurien de prendre mesures de control, revisant els acords bilaterals de comerç que es tenen amb altres països, perquè aquesta situació “posa en perill els agricultors locals i la qualitat dels productes que elaboren”.